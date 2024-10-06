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«Осторожно с грибами»: в Сейме лоббируют поправки, которые «увеличат вдвое» латвийскую экономику

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 октября, 2024 10:07

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Фото LETA

Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.

На прошлой неделе с трибуны Сейма прозвучали речи, которые наводят на мысли, что запрет рекламы быстрых кредитов якобы был ошибкой. Надо вернуть те времена, что были до этого, потому что доступность быстрых кредитов позволит расцвести латвийской экономике.

Люди, которые знают и понимают, насколько такие кредиты опасны, особенно для тех, у кого низкий уровень финансовой грамотности, начали бить тревогу.

Один из них - экс-министр сообщения Янис Витенбергс, написавший в соцсети "Х":

"Даже смешно, как на заседании Сейма со стороны "Нового единства" и СЗК поются хвалебные песни быстрым кредитам, даже высказываются комплименты. Как можно дойти до такого абсурда, что разрешением им рекламироваться на полную катушку будут достигнуты цели государства и удвоена экономика?"

В комментариях народ с трудом может в это поверить:

- Вопрос к тем, кто поддерживает рекламы быстрых кредитов, обосновывая это ростом экономики: что вы такое курите или пьете, раз вам такие бредовые идеи в голову приходят? Осторожно с грибами...

- О, предыдущий министрик сообщения заговорил. Что же вы молчали о безобразиях с RB и AB ? Возможные варианты: a) ничего не понимали; b) ссали; C) и ничего не понимали, и ссали.

- Во Вьетнаме, чтобы защитить вьетнамцев от долгового рабства, ростовщиков из Латвии, выдававших быстрые кредиты, арестовали и возбудили уголовное дело, а в Латвии правящие партии поддерживают этот сомнительный бизнес... Дошли до того, что наших политиков можно просто купить со всеми потрохами.

- А вот меня больше удивляет, что по поводу этого вида ростовщичества не волнуется Банк Латвии. Как раз наоборот, одобряет. Хрень какая-то. А тем временем по поводу обеспеченных облигаций, принципов оценки недвижимого имущества и т.д., что УЛУЧШИЛО бы жизнь населения, не переживает.

- Еще один осел заблеял. Ах ты, глупый лошок Витенбергс, тебе тоже неясно, что вовсе не запрет реклам улучшит уровень жизни тех, кто берет эти кредиты, и ты понятия не имеешь, почему они вообще их берут. У них нет зарплаты в размере 70 штук в год, как у тебя, они бьются по жизни, как могут.

- "Новое единство" - отличный пример, как занимать кредиты.

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