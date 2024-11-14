Осторожно, лед на дорогах! В ночь на пятницу ударят морозы

В пятницу ожидается частично облачная погода, на востоке местами пройдет небольшой дождь. Ветер - западный от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, на побережье - до +7 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +3 градусов в Латгале до +9 в Курземе.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый до умеренного северо-западный ветер перейдет в юго-западный. Температура воздуха составит +3 градуса утром и +7 градусов днем.