Оставила четырехлетку в парке Виестурдарзс и ушла домой: мамы в шоке от поведения бабушки

Вот что пережила женщина: «Чужих детей не бывает. Не могу забыть сегодняшние события и хочу поделиться историей, чтобы в очередной раз поднять эту тему.

Мы с подругой и нашими детьми были на площадке в Виестурдарзсе. Через какое-то время к моей подруге подходит маленькая девочка и спрашивает, не знает ли она, где её бабушка. Я слышу разговор, подхожу ближе и спрашиваю, что случилось. Девочка рассказывает, что бабушка сказала, что ненадолго отойдёт, но теперь она не знает, где та. Мы оглядываемся на родителей вокруг — ни одной «бабушки» поблизости. Ладно, смотрим дальше, может, она сидит где-то в парке. Ничего. Девочка тем временем спрашивает то же самое у другой мамы.

Успокаиваем её, говорим, что всё будет в порядке, и пока бабушка не вернётся, мы побудем с ней. А сами глазами ищем бабушку. Спрашиваю у девочки имя, возраст и знает ли она телефон родителей. Ей 4 года, телефона она не знает. Я уже начинаю думать, что если бабушка долго не появится, придётся вызывать муниципальную полицию.

Не менее чем через 25 минут (и это не считая времени, пока ребёнок ждал и не обращался к взрослым) девочка замечает кого-то и радостно говорит: «Вот бабушка!» Мы с облегчением ждём бабушку и я строго говорю ей, что нельзя оставлять ребёнка одного и что девочка её искала. Бабушка не пьяна, но, кажется, даже не особо взволнована. Тихо соглашается: «Да, да, понимаю». Но на этом история не заканчивается. Через минуту смотрю — бабушка снова уходит! Было сложно описать выражения наших лиц.

Спрашиваю у девочки: «Куда бабушка опять пошла?!» Она отвечает, что бабушке нужно домой, и она велела ей остаться здесь. Вижу, как бабушка, не оглядываясь, идёт до конца Виестурдарзса (к дальнему пруду с утками) и исчезает из виду. К счастью, через 10 минут она возвращается, и на этот раз ей пришлось выслушать всё, что я думаю. Сказала, что ещё несколько минут — и этот разговор был бы не с разгневанными мамами, а с муниципальной полицией! Спросила, куда это так нужно было уйти, чтобы оставить ребёнка одного?!

Бабушка тихо говорит, что у неё 90-летняя мама, которую нужно было отвести домой в тень, подальше от солнца. Спрашиваю, почему не взяла ребёнка с собой, когда вела — «она не хотела уходить с площадки»… При этом бабушка (возможно, чтобы не нагнетать) благодарит, что мы такие хорошие люди, раз так переживаем. А я спрашиваю: «А если бы не было хороших людей? Если бы кто-то сказал: „Пойдём, отведу к бабушке“? Если бы девочка сама пошла вас искать неизвестно куда?» Даже если бы ребёнок упал и ушибся — ну, это же кошмар!

Бабушка немного замялась и явно задумалась над моими словами. Попросила её пообещать никогда больше так не делать, и она пообещала. Но подруга слышала, как потом бабушка упрекала девочку, зачем та сказала другим, что была одна, если бабушка была «вот тут рядом». Нет, не была, бабушка! После этого я всё время следила за ними, пока они не ушли с площадки.

История с хорошим концом… но что, если бы его не было?

Мне кажется, что о случившемся больше всего должны услышать мама и папа четырёхлетней Эльфы, чтобы они поговорили со своей бабушкой. Если кто-то знает, возможно, живущих рядом с Виестурдарзсом, передайте им. Нет такого оправдания, чтобы оставлять четырёхлетнего ребёнка одного. За детьми нужно присматривать!

Чужих детей не бывает и никогда не будет!

Всё, спасибо, теперь могу спокойно лечь спать», - написала женщина.