Ошибочка вышла: благотворителям «пожертвовали» рюкзак, набитый марихуаной и наличными

Редакция PRESS 10 марта, 2026 10:56

В Новой Зеландии благотворительный магазин получил необычное «пожертвование» — рюкзак, набитый марихуаной и наличной валютой. По информации полиции, сумку по ошибке оставили подростки, которые позже в панике вернулись за ней. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 18 февраля в регионе Саутленд. В тот день подростки приехали в местную мастерскую и оставили свою машину на обслуживание. После этого они пришли в соседний благотворительный магазин, где впоследствие оставили забытым свой рюкзак.

Сообщается, что в какой-то момент волонтер магазина почувствовал сильный запах и решил проверить содержимое сумки. Внутри он обнаружил пластиковые пакеты с 43,2 грамма марихуаны и 3700 новозеландских долларов (2200 долларов США) наличными, после чего вызвал полицию.

По данным правоохранительных органов, вскоре подростки в панике вернулись в магазин за своим рюкзаком. Их допросили. Полиция также осмотрела их автомобиль и обнаружила пневматический пистолет, полицейский сканер и дополнительные наличные деньги.

Полиция не сообщила, какие именно обвинения были предъявлены подросткам и предстанут ли они перед судом. В Новой Зеландии действуют строгие правила публикации информации по делам несовершеннолетних, поэтому подробности расследования не разглашаются, подчеркивает CNN.

Отмечается, что употребление марихуаны в рекреационных целях (для получения удовольствия) и продажа этого наркотика незаконны в Новой Зеландии. Исключение составляет медицинский каннабис, который можно использовать только по рецепту врача.

 

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Загрузка

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

