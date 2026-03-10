Ошибочка вышла: благотворителям «пожертвовали» рюкзак, набитый марихуаной и наличными

Инцидент произошел 18 февраля в регионе Саутленд. В тот день подростки приехали в местную мастерскую и оставили свою машину на обслуживание. После этого они пришли в соседний благотворительный магазин, где впоследствие оставили забытым свой рюкзак.

Сообщается, что в какой-то момент волонтер магазина почувствовал сильный запах и решил проверить содержимое сумки. Внутри он обнаружил пластиковые пакеты с 43,2 грамма марихуаны и 3700 новозеландских долларов (2200 долларов США) наличными, после чего вызвал полицию.

По данным правоохранительных органов, вскоре подростки в панике вернулись в магазин за своим рюкзаком. Их допросили. Полиция также осмотрела их автомобиль и обнаружила пневматический пистолет, полицейский сканер и дополнительные наличные деньги.

Полиция не сообщила, какие именно обвинения были предъявлены подросткам и предстанут ли они перед судом. В Новой Зеландии действуют строгие правила публикации информации по делам несовершеннолетних, поэтому подробности расследования не разглашаются, подчеркивает CNN.

Отмечается, что употребление марихуаны в рекреационных целях (для получения удовольствия) и продажа этого наркотика незаконны в Новой Зеландии. Исключение составляет медицинский каннабис, который можно использовать только по рецепту врача.