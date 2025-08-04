Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Организатор чемпионата Европы по баскетболу в Риге: «Мы готовы к провокациям!»

TV24 4 августа, 2025 09:45

Новости Латвии 0 комментариев

Генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Каспарс Ципрусс в эфире телеканала TV24 в программе Uz līnijas рассказал, как идет подготовка к EuroBasket 2025 в Риге.

Ципрусс подчеркнул, что работа идет полным ходом, особенно в отношении иностранных болельщиков. Общение с федерациями других стран уже ведется, проходит серьезная подготовка в плане безопасности.

Однако он признает, что всего предугадать невозможно: "Мы готовы к провокациям. Ясно, что мы делаем очень большую работу!".

Ципрусс предполагает, что фаны из Эстонии, скорее всего, будут вести себя мирно, но вот с южанами, например, сербами или греками, все может быть иначе: "особенно после проигранных матчей могут быть всяческие инциденты".

Он успокаивает, что службы безопасности - на высоте: "Наши службы безопасности уже проинформированы! Мы уже играли против южных стран, и каждый раз службы безопасности у нас готовы, запрашивают информацию о тех болельщиках, которые могут вести себя агрессивнее - с этим надо считаться".

По словам Ципрусса, "мы постараемся многое контролировать, но все проконтролировать все же будет сложно".

Что касается билетов, то интерес к ним огромен: "На данный момент продано 95 тысяч билетов. Если не ошибаюсь, из-за границы куплено 50-60 тысяч". Активнее всего - эстонцы, чья команда будет играть в рижской группе, а также сербы, словенцы и греки - в этих странах самые большие фан-базы.

По прогнозам Ципрусса, по мере продолжения турнира будет расти интерес в Литве и Финляндии, если их команды пройдут дальше. Билеты продаются на сайте eurobasket.bezrindas.lv, и Ципрусс призывает латвийских болельщиков поторопиться, чтобы заполучить наилучшие места.

Рассказал организатор чемпионата и о фан-зоне: "Она будет около арены "Рига". По нашим подсчетам на данный момент там может быть около 18 тысяч человек". Особенно горячую атмосферу он ожидает во время матчей Латвии и Эстонии, когда у кого-то игры закончатся, у кого-то начнутся и тогда фанаты встретятся. Ципрусс уверен, что в фан-зоне "вечеринка будет очень хорошей", даже при неидеальной погоде.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 14 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать