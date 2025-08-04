Организатор чемпионата Европы по баскетболу в Риге: «Мы готовы к провокациям!»

Ципрусс подчеркнул, что работа идет полным ходом, особенно в отношении иностранных болельщиков. Общение с федерациями других стран уже ведется, проходит серьезная подготовка в плане безопасности.

Однако он признает, что всего предугадать невозможно: "Мы готовы к провокациям. Ясно, что мы делаем очень большую работу!".

Ципрусс предполагает, что фаны из Эстонии, скорее всего, будут вести себя мирно, но вот с южанами, например, сербами или греками, все может быть иначе: "особенно после проигранных матчей могут быть всяческие инциденты".

Он успокаивает, что службы безопасности - на высоте: "Наши службы безопасности уже проинформированы! Мы уже играли против южных стран, и каждый раз службы безопасности у нас готовы, запрашивают информацию о тех болельщиках, которые могут вести себя агрессивнее - с этим надо считаться".

По словам Ципрусса, "мы постараемся многое контролировать, но все проконтролировать все же будет сложно".

Что касается билетов, то интерес к ним огромен: "На данный момент продано 95 тысяч билетов. Если не ошибаюсь, из-за границы куплено 50-60 тысяч". Активнее всего - эстонцы, чья команда будет играть в рижской группе, а также сербы, словенцы и греки - в этих странах самые большие фан-базы.

По прогнозам Ципрусса, по мере продолжения турнира будет расти интерес в Литве и Финляндии, если их команды пройдут дальше. Билеты продаются на сайте eurobasket.bezrindas.lv, и Ципрусс призывает латвийских болельщиков поторопиться, чтобы заполучить наилучшие места.

Рассказал организатор чемпионата и о фан-зоне: "Она будет около арены "Рига". По нашим подсчетам на данный момент там может быть около 18 тысяч человек". Особенно горячую атмосферу он ожидает во время матчей Латвии и Эстонии, когда у кого-то игры закончатся, у кого-то начнутся и тогда фанаты встретятся. Ципрусс уверен, что в фан-зоне "вечеринка будет очень хорошей", даже при неидеальной погоде.