Оранжевое предупреждение продолжается! Уже вечером по всей стране заметно усилится ветер

Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, сегодня вечером, начиная с прибрежных районов, порывы ветра будут достигать 20-24 м/с. Завтра же вечером на побережье сила порывов может составлять 25-29 м/с (во время бури 28 и 29 июля самые сильные порывы были зафиксированы в Риге — 27,4 м/с) .

Поэтому сегодня для всей страны действует желтое предупреждение, а завтра вечером для прибрежных районов — оранжевое.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает приготовиться к очень сильному ветру, из-за которого будут ломаться ветки и, вероятно, целые деревья. Незакрепленные предметы и отломанные ветви могут летать по воздуху, нанося повреждения объектам и угрожая безопасности людей. Может оказаться повреждена инфраструктура, а условия езды — затруднены. Ожидаются перебои электроснабжения; волны могут угрожать прибрежной инфраструктуре, размывать почву и затапливать низины. Погода помешает мероприятиям на свежем воздухе.