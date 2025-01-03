Оранжевое предупреждение: на Латвию идёт настоящая буря

Северо-западный, западный ветер на Курземском побережье усилится в порывах до 25-29 м/с.

Из-за ветра объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до утра субботы.

В свою очередь, в период с 16 до 20 часов сначала западный, а позже - в том числе в центральных районах - западный и юго-западный ветер усилится в порывах до 20-24 метров в секунду, в середине ночи будет дуть северо-западный, западный ветер.

Из-за очень сильного ветра могут ломаться ветки деревьев и деревья. Незакрепленные предметы или обломки ветер может поднимать в воздух, что может вызвать повреждения, разрушения и угрозу безопасности людей.

Ветер может нанести повреждения инфраструктуре, затруднить условия проезда. Возможны перебои в электроснабжении. Высокие волны могут повредить прибрежную инфраструктуру, создать размывы, затопить низкие участки. Очень сильный ветер помешает деятельности на открытом воздухе, отдельные запланированные мероприятия могут быть отменены.

