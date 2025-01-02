Оранжевое предупреждение: год в Латвии начнется с потопа

С сегодняшнего дня и до завтрашнего дня, 3 января, в 15.15 объявлено оранжевое предупреждение.

Жители, проживающие на берегах Дурбе, должны быть готовы защитить себя и свое имущество. Возможно затопление домов и транспортной инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водой и телекоммуникациями. Может потребоваться эвакуация, предупреждает служба. Жителей призывают не посещать и не передвигаться в районах, подверженных наводнению, не подвергать себя опасности и не доставлять спасательным службам лишних хлопот.

В случае возникновения гидрометеорологических условий, угрожающих здоровью и жизни людей, работе коммуникаций и общественного транспорта, гражданам следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.