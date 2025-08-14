Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опять Россия виновата? Уважаемые люди устроили кровавую драку на турнире по гольфу в Латвии

Редакция PRESS 14 августа, 2025 09:11

Латышские СМИ

Руководство Ozo golfa klubs уведомило своих членов о неприятном происшествии, произошедшем 19 июля на гольф-поле, где посреди престижного турнира вспыхнула драка между участниками. По словам председателя правления Сандиса Озолиньша, в инциденте участвовали двое человек, между которыми возник личный конфликт, сообщает журнал Kas Jauns.

Ситуация была быстро урегулирована, нарушители установлены, им напомнили о правилах клуба и пообещали дисциплинарные меры. Администрация подчеркнула, что осуждает любое проявление агрессии и гарантирует, что гольф-поле по-прежнему безопасно для игроков.

Сандис Озолиньш в письме пишет: «Ситуация была немедленно взята под контроль, причастные лица идентифицированы, проинформированы о нарушении наших внутренних правил, и к ним будут применены дисциплинарные меры. Мы решительно осуждаем любое агрессивное поведение и хотим подчеркнуть, что наше гольф-поле было и остается безопасной, спокойной и уважительной средой для всех игроков, местом отдыха и спортивного духа. Этот инцидент не отражает наши ценности, и мы предприняли необходимые шаги, чтобы подобного не повторилось. Гольф-поле по-прежнему полностью безопасно и открыто для игры. Спасибо за ваше понимание и поддержку!»

Официальных подробностей Озолиньш не раскрыл, однако среди гольфистов ходят разговоры, что на престижном турнире произошла жесткая драка между двумя известными латвийскими игроками. Якобы спор начался после упрёков одному из участников в том, что он продолжает бизнес в России, несмотря на войну в Украине. Перепалка переросла в потасовку. К счастью, клюшки в ход не пошли, но кулаки — да. Хотя другие гольфисты и пытались быстро разнять спорщиков, зачинщик конфликта, говоря по-простому, крепко получил по лицу. Настолько крепко, что пришлось вызывать скорую помощь, и пострадавшего увезли в больницу.

В конфликте, по слухам, косвенно оказались замешаны и представители латвийского хоккея, в том числе главный тренер сборной, которым тоже достались претензии за работу в России. Хоккеисты в драке не участвовали, один из них пытался разнять спорящих. Известно, что на турнире присутствовали Мартиньш Карсумс, Каспар Даугавиньш и Харийс Витолиньш, однако подтверждения их связи с конфликтом нет.

Вот такой рассказ ходит в кругах гольфистов. А так как участники конфликта отказались комментировать произошедшее, их имена не называются. Известно, что уважаемые господа уже выразили глубокое сожаление о своем поведении, и до конца года они исключены из членов Ozo golfa klubs. Однако ходят слухи, что на этом дело не закончится — между драчунами якобы ожидаются судебные разбирательства.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

