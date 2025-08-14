Опять Россия виновата? Уважаемые люди устроили кровавую драку на турнире по гольфу в Латвии

Ситуация была быстро урегулирована, нарушители установлены, им напомнили о правилах клуба и пообещали дисциплинарные меры. Администрация подчеркнула, что осуждает любое проявление агрессии и гарантирует, что гольф-поле по-прежнему безопасно для игроков.

Сандис Озолиньш в письме пишет: «Ситуация была немедленно взята под контроль, причастные лица идентифицированы, проинформированы о нарушении наших внутренних правил, и к ним будут применены дисциплинарные меры. Мы решительно осуждаем любое агрессивное поведение и хотим подчеркнуть, что наше гольф-поле было и остается безопасной, спокойной и уважительной средой для всех игроков, местом отдыха и спортивного духа. Этот инцидент не отражает наши ценности, и мы предприняли необходимые шаги, чтобы подобного не повторилось. Гольф-поле по-прежнему полностью безопасно и открыто для игры. Спасибо за ваше понимание и поддержку!»

Официальных подробностей Озолиньш не раскрыл, однако среди гольфистов ходят разговоры, что на престижном турнире произошла жесткая драка между двумя известными латвийскими игроками. Якобы спор начался после упрёков одному из участников в том, что он продолжает бизнес в России, несмотря на войну в Украине. Перепалка переросла в потасовку. К счастью, клюшки в ход не пошли, но кулаки — да. Хотя другие гольфисты и пытались быстро разнять спорщиков, зачинщик конфликта, говоря по-простому, крепко получил по лицу. Настолько крепко, что пришлось вызывать скорую помощь, и пострадавшего увезли в больницу.

В конфликте, по слухам, косвенно оказались замешаны и представители латвийского хоккея, в том числе главный тренер сборной, которым тоже достались претензии за работу в России. Хоккеисты в драке не участвовали, один из них пытался разнять спорящих. Известно, что на турнире присутствовали Мартиньш Карсумс, Каспар Даугавиньш и Харийс Витолиньш, однако подтверждения их связи с конфликтом нет.

Вот такой рассказ ходит в кругах гольфистов. А так как участники конфликта отказались комментировать произошедшее, их имена не называются. Известно, что уважаемые господа уже выразили глубокое сожаление о своем поведении, и до конца года они исключены из членов Ozo golfa klubs. Однако ходят слухи, что на этом дело не закончится — между драчунами якобы ожидаются судебные разбирательства.