Опять педофил! В этот раз из тюремных чиновников

Редакция PRESS 9 марта, 2026 14:47

Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело, в котором должностное лицо Управления мест заключения (IeVP) обвиняется в совершении сексуальных действий с детьми, сообщила агентству LETA прокуратура.

Мужчина в 2022 и 2023 годах в приложениях социальных сетей совершал действия сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Обвиняемый отправлял им сообщения сексуального содержания и материалы порнографического характера.

В течение длительного периода времени, завоёвывая доверие одного мальчика и приобретая над ним влияние, мужчина встречался с ним уже после того, как тот достиг 14-летнего возраста, и совершал с ним действия сексуального характера. Обвиняемый неоднократно склонял мальчика к участию в изготовлении материалов порнографического характера.

Кроме того, мужчина хранил на своих носителях данных несколько порнографических материалов, содержащих детскую порнографию.

Уголовное преследование в отношении указанного лица было начато Бюро внутренней безопасности в октябре 2025 года.

Прокуратура призывает родителей следить за тем, чем занимаются их дети в социальных сетях, и незамедлительно обращаться в Государственную полицию, если есть хоть малейшие подозрения, что ребёнок мог пострадать от сексуального или иного вида насилия.

Прокуратура также подчёркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

