Опять педофил! В этот раз из тюремных чиновников

Мужчина в 2022 и 2023 годах в приложениях социальных сетей совершал действия сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Обвиняемый отправлял им сообщения сексуального содержания и материалы порнографического характера.

В течение длительного периода времени, завоёвывая доверие одного мальчика и приобретая над ним влияние, мужчина встречался с ним уже после того, как тот достиг 14-летнего возраста, и совершал с ним действия сексуального характера. Обвиняемый неоднократно склонял мальчика к участию в изготовлении материалов порнографического характера.

Кроме того, мужчина хранил на своих носителях данных несколько порнографических материалов, содержащих детскую порнографию.

Уголовное преследование в отношении указанного лица было начато Бюро внутренней безопасности в октябре 2025 года.

Прокуратура призывает родителей следить за тем, чем занимаются их дети в социальных сетях, и незамедлительно обращаться в Государственную полицию, если есть хоть малейшие подозрения, что ребёнок мог пострадать от сексуального или иного вида насилия.

Прокуратура также подчёркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.