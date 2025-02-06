Опубликованы январские рейтинги партий: кто прошёл бы сейчас в Рижскую думу?

Наибольшей поддержкой в ​​настоящее время пользуется партия «Латвия на первом месте» (LPV) во главе с Айнаром Шлесерсом, за ней следуют «Прогрессивные» и Национальное объединение. На четвертом месте с 8% поддержки находится «Согласие», и лишь на пятом месте — «Новое Единство». Партия "Стабильности!" - на шестом месте. Далее следует альянс «Честь служить Риге» (ЧСР) и Союза зеленых и крестьян (СЗК) с поддержкой 4,4% избирателей. За «Объединенный список» в Риге готовы голосовать 3,2% опрошенных избирателей, у «Для развития Латвии» — 2,5% поддержки. Немного отстает «Суверенная власть», за которую в январе готовы были проголосовать 2,2% опрошенных.

Выборы пройдут 7 июня 2025 года.