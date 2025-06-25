Опубликована декларация саммита НАТО: что в ней?

В документе говорится, что союзники согласны повысить инвестиции в оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Союзники также согласились с тем, что вложения в Украину повышают безопасность всех стран. Благодаря этому помощь Киеву будет засчитываться в общую сумму трат союзников на оборону.

Россия в коммюнике упоминается только один раз. В декларации говорится, что она представляет угрозу «евроатлантической безопасности». Слова «война» в заявлении нет и вовсе.

Для сравнения, в декларации по итогам саммита 2024 года в Вашингтоне Россия упоминалась более 40 раз. Например, там содержались формулировки о том, что Россия единолично несет ответственность за «агрессивную войну в Украине» и остается «самой значительной и прямой угрозой альянсу».

В том же заявлении 2024 года говорилось, что «путь Украины» ведет в НАТО. В нынешнем коммюнике таких амбициозных формулировок нет. С учетом минимальных ожиданий Киева от саммита, даже отсутствие пунктов, которые можно было бы трактовать как пересмотр стратегии, это уже удачный исход.

Началась встреча Зеленского и Трампа

В Гааге на полях саммита НАТО началась встреча президентов США и Украины, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Это первый очный разговор лидеров двух стран с 26 апреля, когда Зеленский и Трамп беседовали на похоронах римского папы в Ватикане.