Опрос: половину детей Латвии чтение интересует слабо

У 40% детей имеют место трудности с удержанием внимания, у 17% - с пониманием текста. Каждый пятый из родителей (20%) при этом считает, что у их детей нет существенных проблем с освоением навыков чтения.

В ответ на вопрос, что больше всего мотивирует детей читать, 45% родителей выдвинули на первый план интерес к конкретной теме. Важен также пример самих родителей и учителей, а также внешние мотиваторы - оплата или какой-то иной стимул. Желание читать у детей вызывают также их любимые герои.

Чтобы заинтересовать детей чтением, необходимы особые мероприятия и занятия, считает около половины (49%) опрошенных родителей. Существенные факторы также - наличие дома книг, соответствующих возрасту, удобные рабочие листы и задания.

Опрос проводился в конце июля - начале августа, в нем участвовало более 1000 жителей по всей Латвии.