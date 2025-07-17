Опоздание в 70 минут: из-за повреждения кабеля опаздывают поезда в направлении Валки

"Поскольку наши зарплаты ниже среднего уровня по стране, я воспринимаю медицинскую страховку как часть зарплаты", - говорит сотрудница Музея истории медицины имени П. Страдиньша. Намерение Министерства здравоохранения отказаться от медицинского страхования работников подведомственных учреждений наглядно демонстрирует отношение госучреждений к своим сотрудникам: "Ваше здоровье и благополучие нас не волнуют".