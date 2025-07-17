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Опоздание в 70 минут: из-за повреждения кабеля опаздывают поезда в направлении Валки

Редакция PRESS 17 июля, 2025 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг на Валкской линии возможны задержки поездов из-за повреждения кабеля, сообщает Государственное акционерное общество «Latvijas dzelzceļš» (LDz).

В настоящее время LDz работает над устранением проблемы.

LDz призывает жителей следить за информацией на сайте AS «Pasažieru vilciens» (PV) «vivi.lv» и в мобильном приложении «Vivi Latvija».

Информация на сайте PV указывает, что поезд Валмиера (9:20) – Рига (11:36) следует с опозданием примерно на 70 минут.

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