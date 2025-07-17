Опоздание в 70 минут: из-за повреждения кабеля опаздывают поезда в направлении Валки

Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в четверг, 17 июля. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, 26 - воздержались, еще 22 депутата не голосовали по этому вопросу, пишет "Дойче велле".
Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в четверг, 17 июля. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, 26 - воздержались, еще 22 депутата не голосовали по этому вопросу, пишет "Дойче велле".