Оплата коммунальных счетов: кто может получить льготы, скидки, господдержку

Порог доходов

Из расчёта на каждого члена семьи

Правительство утвердило разработанные Министерством климата и энергетики (KEM) правила, которые определяют критерии, по которым домохозяйства могут получить государственную поддержку в случае чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.

Хотя с весны 2023 года цены на энергоресурсы стабилизировались, нужно предусмотреть возможность целевой поддержки нуждающихся жителей, которая будет задействована в случае чрезвычайно высоких цен на энергоресурсы, - поясняется в аннотации.

Новые правила устанавливают пороги цен для защищенных групп населения и формулируют условия, при которых правительство сможет принять решение о введении механизма поддержки.

Поддержка будет предоставляться целевым образом — домохозяйствам с низким и средненизким уровнем доходов. В данном случае - тем домохозяйствам, у которых ежемесячные расходы на жилье на одного члена семьи могут составлять 30% от доходов домохозяйства.

Под общими расходами на жилье понимаются расходы на аренду (включая аренду земли или налоги на прилегающую к дому землю), коммунальные услуги (вода, канализация, теплоснабжение, электроэнергия, природный газ), а также другие услуги, связанные с ежемесячным обслуживанием жилья (например страхование жилья).

Поддержка не планируется на постоянной основе. Механизм будет задействован только в случаях, когда на рынке (бирже) будет зафиксирован чрезвычайный рост цен на энергоресурсы.

Это означает, что домохозяйства будут получать поддержку, если в течение трех месяцев подряд цена на энергоресурс на бирже превысит порог на 30%. В этой ситуации Кабинет министров издаст распоряжение об определенном периоде поддержки.

В период отопительного сезона такая ситуация может возникнуть один или несколько раз. Если же цены на энергоресурсы останутся стабильными, тогда решение о вступлении в силу чрезвычайных мер помощи не потребуется.

Поддержка будет оказываться после распоряжения правительства, если рыночная цена на энергоресурсы в течение трех месяцев подряд превысит установленный порог...

Условия поддержки

Кому полагается госпомощь?

Новый норматив устанавливает допустимые цены на энергоресурсы, превышение которых в течение трех месяцев вызовет включение механизма государственной поддержки жителям с низкими и очень низкими доходами.

Поддержка по оплате электроэнергии и отопления будет оказываться, если:

- средняя цена на следующий день на бирже Nord Pool превысит 208 евро за мегаватт-час;

- средняя фьючерсная цена на природный газ на бирже Dutch TTF превысит 91 евро за мегаватт-час (речь идет о природном газе, сжиженном нефтяном газе и дизельном топливе, используемом для отопления);

- в пяти из десяти крупных городов страны тарифы на централизованное отопление, утвержденные

Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), превысят 111 евро за мегаватт-час;

- если средняя цена на биомассу на бирже Baltpool превысит 76 евро за мегаватт-час (речь идет о гранулах, дровах и брикетах).

V Кто может получить господдержку?

Какие виды коммунальных услуг входят в список получающих поддержку? Она полагается, если домохозяйство использует:

- электроэнергию;

- природный газ;

- децентрализованные виды топлива (дрова, гранулы, брикеты, сжиженный нефтяной газ, дизельное топливо) для отопления;

- получает централизованное теплоснабжение.

V Период, в который домохозяйства могут получать поддержку на отопление в чрезвычайных случаях: с 1 октября по 30 апреля.

V Период поддержки для оплаты электроэнергии, используемой для общего потребления домохозяйством (не для отопления), - весь календарный год...

Система льгот

Как будут применяться скидки

Каков порядок применения скидок на оплату энергоресурсов для домохозяйств в случае чрезвычайно высоких цен на энергоресурсы?

После соответствующего распоряжения Кабинета министров расчет будет такой:

- для первых 100 киловатт-часов электроэнергии предусмотрена скидка в 8 евро, не превышающая сумму счета за потребленную электроэнергию;

- к счету за электроэнергию, используемую для отопления, домохозяйствам с потреблением от 500 до 2 000 киловатт-часов в месяц будет будет применяться скидка в размере 50% от цены электроэнергии, превышающей 0,16 евро за киловатт-час, но не более чем 0,10 евро за киловатт-час;

- для природного газа, используемого для отопления с потреблением не менее 221 киловатт-часа в месяц, предусмотрена скидка в размере 110 евро, не превышающая суммы счета за потребленный природный газ;

- для централизованного теплоснабжения — скидка в размере 50% от разницы между тарифом, утвержденным Регулятором общественных услуг (SPRK) или самоуправлением, и тарифным порогом, который составляет более 111 евро за мегаватт-час;

- для гранул и брикетов при объеме покупки до 10 тонн скидка составит 50% от цены, превышающей 325 евро за тонну, но не более чем 100 евро за тонну, включая налог на добавленную стоимость (НДС);

- для дров при объеме покупки до 35 кубометров предусмотрена скидка в размере 50% от цены, превышающей 40 евро за кубометр, включая НДС, но не более чем 15 евро за кубометр, включая НДС;

- для сжиженного нефтяного газа при объеме покупки до 1 000 килограммов скидка составит 50% от цены, превышающей 1,29 евро за килограмм, включая НДС, но не более чем 2 евро за килограмм, включая НДС;

- для дизельного топлива при объеме покупки до 400 литров скидка составит 50% от цены, превышающей 1,11 евро за литр, включая НДС, но не более чем 2,5 евро за литр, включая НДС...

С низкими доходами

Как будут определять тех, кто получит поддержку?

Надо ли самим жителям писать заявление, искать в Интернете ресурс, где можно оставить свои данные? Эти вопросы обычно волнуют тех, кому предназначена помощь.

Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы (EIKIS) автоматически определит домохозяйства, которые будут иметь право на получение поддержки. Управляющим системы является Государственное бюро строительного контроля (BVKB).

Система соберет данные о доходах, пенсиях/пособиях и зарегистрированных местах жительства из баз данных различных учреждений: Службы государственных доходов (VID), Государственного агентства социального страхования (VSAA), Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Эта система и интегрированные в нее данные обеспечивают автоматическую (без участия самих лиц) выплату поддержки в таких категориях, как электроэнергия (не используемая для отопления), природный газ и централизованное теплоснабжение.

Поддержка для централизованных решений (электричество, не используемое для отопления, природный газ, централизованное теплоснабжение) будет применяться в счетах автоматически.

Поддержку для оплаты децентрализованного топлива (дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо, электроэнергия для отопления и другие) будут администрировать местные самоуправления, получая данные из системы компенсации затрат на энергоресурсы (EIKIS)...

V Как будут считать доходы?

Домохозяйства с низкими и средненизкими доходами смогут получать поддержку, если пользователь задекларирован или зарегистрирован по адресу, где используется услуга по электроэнергии, природному газу и теплоснабжению.

Все доходы зарегистрированных или задекларированных в домохозяйстве лиц будут суммироваться. Общие доходы будут делиться на количество зарегистрированных или прописанных лиц в домохозяйстве.

(!) Также граждане Украины, которым в Латвии предоставлен статус временной защиты и которые проживают по указанному адресу, будут иметь право на поддержку, если будет установлено, что их уровень доходов низкий или средненизкий...

(!) Больше информации – на портале Кабинета министров: www.mk.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА