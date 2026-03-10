Оплата коммунальных счетов: кому помогут в этом сезоне?

«Вести» 10 марта, 2026 08:39

Новости Латвии 0 комментариев

После переговоров и дискуссий во власти, которые проходили на фоне жестоких морозов за окнами высоких кабинетов и все более растущих счетов за отопление, было решено принять дополнительные меры помощи населению в оплате счетов... О новом порядке помощи населению - кому и сколько?

Нынешняя зима с нехарактерными для нашего климата морозами усугубила и так тяжелое положение тысяч и тысяч латвийцев. Те, кто считает каждый евро, буквально согнулись под тяжестью счетов, которые пришли в феврале.

...«А когда будут перечислять 46 евро на оплату счетов?» - этот вопрос, который задают некоторые читатели, обескуражил нас. Откуда такая информация? Неужели мы что-то пропустили - и принято какое-то решение правительства о помощи жителям в оплате коммунальных счетов? Как было в 2022 году, когда пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми перечисляли по 20-25 евро в месяц в течение отопительного сезона?

Итого – больше половины пенсии

Оказывается, те, кто считает каждый евро и даже центы, увидели в заголовках новостных порталов сумму – 46 евро: дескать, жителям помогут на эту сумму. И этого хватило, чтобы у доверчивых жителей затеплилась надежда.

Не забываем, что с января подорожали и электричество, и природный газ, и плата за обслуживание и управление домами, а с декабря прошлого года - еще и вода с канализацией. Так что и без морозов счета для жителей многоквартирных домов были бы заметно выше, чем в прошлом году, а тут еще беспощадная зима...

Рижанка-пенсионерка, например, сообщила, что надо уплатить за однокомнатную квартиру площадью 39 кв. метров (7 метров лоджия) и при минимальном расходе воды 211 евро, и только за отопление – 117 евро! А еще электричество и газ – 42 евро вместе, плюс телефон. Больше, чем половина пенсии!

За 2-комнатную – 48 метров - счет пришел 400 евро, только за отопление требуют уплатить 152 евро! И еще 250 евро владельцу квартиры – за месячную аренду. Семья с малышом, мама не работает, а молодой папа на двух работах, семью видит урывками...

Таких примеров уже не десятки, а сотни, тысячи по всей Латвии. Даже депутаты удивились счетам. А ведь в их власти урегулировать тарифы и облегчить положение жителей.

В начале года в верхах было заявлено, что еще не кризис, значит, помощь государства, как в годы пандемии, не требуется и «вертолетных» денег не будет. В Риге предприятия самоуправления – поставщики услуг RIgas Udens и RIgas siltums - и управляющие компании RIgas namu pArvaldnieks и RIgas nami решили, что до мая с просроченных платежей за зимние месяц не будут взимать пени.

Такое же решение приняли в Бауском, Прейльском, Лудзенском и других самоуправлениях – с разным периодом льгот. Но это 2-5 евро в месяц, а счета-то выросли у некоторых на 50-60, а то и 100 евро по сравнению с прошлым отопительным сезоном...

Шире круг

Чтобы решить вопрос малыми расходами, правительство решило чуть «подправить» пресловутое жилищное пособие, которое рассчитывают социальные службы местных самоуправлений для нуждающихся жителей. Поэтому было поддержано предложение Министерства благосостояния ЛР скорректировать коэффициенты, используемые в формуле расчета жилищных пособий, в соответствии с реальной ситуацией, чтобы обеспечить адресную поддержку жителей и смягчить последствия роста расходов для домохозяйств с низкими доходами.

Поправки к закону «О социальных услугах и социальной помощи» предусматривают увеличение коэффициентов, применяемых при расчете жилищных пособий в период с 1 января до 30 апреля 2026 года, для всех целевых групп.

Для жителей пенсионного возраста, которые проживают одни, и для лиц с инвалидностью коэффициент увеличивается с 2,1 до 2,5. Для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или инвалидов, коэффициент увеличивается с 1,7 до 2.

Для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или инвалидов и детей, коэффициент увеличивается с 1,7 до 2. Для других домохозяйств, в том числе для семей с детьми, коэффициент увеличивается с 1,3 до 1,7.

Те, кому уже назначено жилищное пособие, получат дополнительную поддержку для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг, а средний размер пособия увеличится на 46,15 евро на человека в месяц (вот откуда сумма 46 евро, о которой говорили читатели).

Министерство благосостояния подсчитало, что если, например, доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, то при текущем коэффициенте размер предыдущего пособия составлял бы 192 евро, а при увеличенных коэффициентах житель сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц.

Также эти изменения обеспечат возможность получения поддержки и для некоторых домохозяйств, которые не имели права на жилищное пособие при прежних коэффициентах. Круг получателей жилищного пособия расширится примерно на 7,5 тысячи человек.

Минблаг уточнил, что увеличение коэффициентов коснется и граждан Украины, которые в Латвии имеют те же права, что и жители страны. Число получателей жилищного пособия среди гражданского населения Украины в Латвии увеличится примерно на 515 человек...

Кому и как помогут? Считаем...

Жилищное пособие - это материальная поддержка для покрытия расходов на содержание жилья: управление, арендная плата и коммунальные услуги, включая отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов, а также телекоммуникационные и интернет-услуги.

Однако пособие могут получать только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, установленным в нормативных актах. Для оценки дохода каждый член домохозяйства должен предоставить в местное самоуправление (в Риге – в Рижскую социальную службу) документы, подтверждающие доход за последние три полных календарных месяца.

При оценке учитываются несколько позиций: доход домохозяйства, материальное положение его членов, включая движимое и недвижимое имущество, находящееся в распоряжении каждого человека, а также накопленные средства. Только после оценки этих критериев принимается решение о праве на получение жилищного пособия.

Информация о том, какое имущество учитывается, а какое нет, содержится в статье 36 Закона о социальных услугах и социальной помощи...

V Формула помощи

Жилищное пособие рассчитывается по определенной формуле: учитываются доход домохозяйства, порог гарантированного минимального дохода (GMI) и установленные законом расходы на жилье (правила Кабинета министров № 809 «Об оценке материального положения домохозяйства и получении социальной помощи»).

(!) В 2026 году порог GMI для первого и единственного человека в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных лиц – 131 евро.

* Размер жилищного пособия для рижанина пенсионного возраста, который проживает один, или для жителя с инвалидностью, который проживает один:

(GMI) 187 х коэффициент 2,5 (было 2,1) + сумма расходов на жилье – доход.

* Размер жилищного пособия для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью и детей (4 человека):

(GMI) 187 + 131 + 131 + 131) x коэффициент 2 (было 1,7) + сумма расходов на жилье – доход.

* Размер жилищного пособия для других домохозяйств, в том числе с детьми (например, 3 человека в семье):

(GMI) 187 + 131 + 131 ) x коэффициент 1,7 (было 1,3) + сумма расходов на жилье – доход...

V Примеры

* Одинокий пенсионер с пенсией 650 евро и коммунальными расходами 350 евро, накоплений и другого имущества не имеет, машина не в счет. После повышения коэффициентов расчет пособия будет таким:
GMI 187 * к 2,5 = 467,50 евро + коммунальные расходы 350 евро - пенсия 650 евро = 167,50 евро помощи (увеличение на 20 евро).

* Семья из двух пенсионеров (либо пенсионера и инвалида, либо инвалида и несовершеннолетнего ребенка), доход - 800 евро, а счета пришли на 360 евро:

(GMI 187 +131) * к 2,0 + коммунальные расходы 360 евро - доход семьи 800 евро = размер пособия 196 евро.

* Семья из двух работающих людей, общий доход - 1 600 евро, расход на коммунальные услуги и аренду квартиры в январе – 600 евро:

(GMI 187 + 131) х к 1,7 + коммунальные расходы 600 евро – доход семьи 1 600 евро = - 459,4 евро. Семья достаточно обеспечена, чтобы не рассчитывать на пособие...

Оксана ПЕТРЕНКО

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать