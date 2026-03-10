Оплата коммунальных счетов: кому помогут в этом сезоне?

Нынешняя зима с нехарактерными для нашего климата морозами усугубила и так тяжелое положение тысяч и тысяч латвийцев. Те, кто считает каждый евро, буквально согнулись под тяжестью счетов, которые пришли в феврале.

...«А когда будут перечислять 46 евро на оплату счетов?» - этот вопрос, который задают некоторые читатели, обескуражил нас. Откуда такая информация? Неужели мы что-то пропустили - и принято какое-то решение правительства о помощи жителям в оплате коммунальных счетов? Как было в 2022 году, когда пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми перечисляли по 20-25 евро в месяц в течение отопительного сезона?

Итого – больше половины пенсии

Оказывается, те, кто считает каждый евро и даже центы, увидели в заголовках новостных порталов сумму – 46 евро: дескать, жителям помогут на эту сумму. И этого хватило, чтобы у доверчивых жителей затеплилась надежда.

Не забываем, что с января подорожали и электричество, и природный газ, и плата за обслуживание и управление домами, а с декабря прошлого года - еще и вода с канализацией. Так что и без морозов счета для жителей многоквартирных домов были бы заметно выше, чем в прошлом году, а тут еще беспощадная зима...

Рижанка-пенсионерка, например, сообщила, что надо уплатить за однокомнатную квартиру площадью 39 кв. метров (7 метров лоджия) и при минимальном расходе воды 211 евро, и только за отопление – 117 евро! А еще электричество и газ – 42 евро вместе, плюс телефон. Больше, чем половина пенсии!

За 2-комнатную – 48 метров - счет пришел 400 евро, только за отопление требуют уплатить 152 евро! И еще 250 евро владельцу квартиры – за месячную аренду. Семья с малышом, мама не работает, а молодой папа на двух работах, семью видит урывками...

Таких примеров уже не десятки, а сотни, тысячи по всей Латвии. Даже депутаты удивились счетам. А ведь в их власти урегулировать тарифы и облегчить положение жителей.

В начале года в верхах было заявлено, что еще не кризис, значит, помощь государства, как в годы пандемии, не требуется и «вертолетных» денег не будет. В Риге предприятия самоуправления – поставщики услуг RIgas Udens и RIgas siltums - и управляющие компании RIgas namu pArvaldnieks и RIgas nami решили, что до мая с просроченных платежей за зимние месяц не будут взимать пени.

Такое же решение приняли в Бауском, Прейльском, Лудзенском и других самоуправлениях – с разным периодом льгот. Но это 2-5 евро в месяц, а счета-то выросли у некоторых на 50-60, а то и 100 евро по сравнению с прошлым отопительным сезоном...

Шире круг

Чтобы решить вопрос малыми расходами, правительство решило чуть «подправить» пресловутое жилищное пособие, которое рассчитывают социальные службы местных самоуправлений для нуждающихся жителей. Поэтому было поддержано предложение Министерства благосостояния ЛР скорректировать коэффициенты, используемые в формуле расчета жилищных пособий, в соответствии с реальной ситуацией, чтобы обеспечить адресную поддержку жителей и смягчить последствия роста расходов для домохозяйств с низкими доходами.

Поправки к закону «О социальных услугах и социальной помощи» предусматривают увеличение коэффициентов, применяемых при расчете жилищных пособий в период с 1 января до 30 апреля 2026 года, для всех целевых групп.

Для жителей пенсионного возраста, которые проживают одни, и для лиц с инвалидностью коэффициент увеличивается с 2,1 до 2,5. Для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или инвалидов, коэффициент увеличивается с 1,7 до 2.

Для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или инвалидов и детей, коэффициент увеличивается с 1,7 до 2. Для других домохозяйств, в том числе для семей с детьми, коэффициент увеличивается с 1,3 до 1,7.

Те, кому уже назначено жилищное пособие, получат дополнительную поддержку для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг, а средний размер пособия увеличится на 46,15 евро на человека в месяц (вот откуда сумма 46 евро, о которой говорили читатели).

Министерство благосостояния подсчитало, что если, например, доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, то при текущем коэффициенте размер предыдущего пособия составлял бы 192 евро, а при увеличенных коэффициентах житель сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц.

Также эти изменения обеспечат возможность получения поддержки и для некоторых домохозяйств, которые не имели права на жилищное пособие при прежних коэффициентах. Круг получателей жилищного пособия расширится примерно на 7,5 тысячи человек.

Минблаг уточнил, что увеличение коэффициентов коснется и граждан Украины, которые в Латвии имеют те же права, что и жители страны. Число получателей жилищного пособия среди гражданского населения Украины в Латвии увеличится примерно на 515 человек...

Кому и как помогут? Считаем...

Жилищное пособие - это материальная поддержка для покрытия расходов на содержание жилья: управление, арендная плата и коммунальные услуги, включая отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов, а также телекоммуникационные и интернет-услуги.

Однако пособие могут получать только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, установленным в нормативных актах. Для оценки дохода каждый член домохозяйства должен предоставить в местное самоуправление (в Риге – в Рижскую социальную службу) документы, подтверждающие доход за последние три полных календарных месяца.

При оценке учитываются несколько позиций: доход домохозяйства, материальное положение его членов, включая движимое и недвижимое имущество, находящееся в распоряжении каждого человека, а также накопленные средства. Только после оценки этих критериев принимается решение о праве на получение жилищного пособия.

Информация о том, какое имущество учитывается, а какое нет, содержится в статье 36 Закона о социальных услугах и социальной помощи...

V Формула помощи

Жилищное пособие рассчитывается по определенной формуле: учитываются доход домохозяйства, порог гарантированного минимального дохода (GMI) и установленные законом расходы на жилье (правила Кабинета министров № 809 «Об оценке материального положения домохозяйства и получении социальной помощи»).

(!) В 2026 году порог GMI для первого и единственного человека в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных лиц – 131 евро.

* Размер жилищного пособия для рижанина пенсионного возраста, который проживает один, или для жителя с инвалидностью, который проживает один:

(GMI) 187 х коэффициент 2,5 (было 2,1) + сумма расходов на жилье – доход.

* Размер жилищного пособия для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью и детей (4 человека):

(GMI) 187 + 131 + 131 + 131) x коэффициент 2 (было 1,7) + сумма расходов на жилье – доход.

* Размер жилищного пособия для других домохозяйств, в том числе с детьми (например, 3 человека в семье):

(GMI) 187 + 131 + 131 ) x коэффициент 1,7 (было 1,3) + сумма расходов на жилье – доход...

V Примеры

* Одинокий пенсионер с пенсией 650 евро и коммунальными расходами 350 евро, накоплений и другого имущества не имеет, машина не в счет. После повышения коэффициентов расчет пособия будет таким:

GMI 187 * к 2,5 = 467,50 евро + коммунальные расходы 350 евро - пенсия 650 евро = 167,50 евро помощи (увеличение на 20 евро).

* Семья из двух пенсионеров (либо пенсионера и инвалида, либо инвалида и несовершеннолетнего ребенка), доход - 800 евро, а счета пришли на 360 евро:

(GMI 187 +131) * к 2,0 + коммунальные расходы 360 евро - доход семьи 800 евро = размер пособия 196 евро.

* Семья из двух работающих людей, общий доход - 1 600 евро, расход на коммунальные услуги и аренду квартиры в январе – 600 евро:

(GMI 187 + 131) х к 1,7 + коммунальные расходы 600 евро – доход семьи 1 600 евро = - 459,4 евро. Семья достаточно обеспечена, чтобы не рассчитывать на пособие...

Оксана ПЕТРЕНКО