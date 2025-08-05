Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Едим лишь в конце смены!» Сотрудники торговой сети жалуются на «нечеловеческий ритм»: компания возражает (1)

Редакция PRESS 5 августа, 2025 10:24

Выбор редакции 1 комментариев

Портал tv3.lv получил письмо от сотрудника магазина, в котором говорится о систематической нагрузке на работников: вынужденных сверхурочных часах, психологическом давлении и угрозах со стороны руководства. Представители компании отрицают все обвинения со стороны сотрудников.

Сотрудник, пожелавший остаться анонимным, указывает, что компания ежедневно сталкивается с серьёзной нехваткой персонала, в результате чего приходится работать «в нечеловеческом ритме». Он сообщает, что в одну смену часто работают лишь 2–4 человека, на которых возложено сразу несколько обязанностей — разгрузка товара, обслуживание клиентов, уборка помещений и работа на кассе.

Также в письме говорится, что у сотрудников нет возможности вовремя пойти на обед — на деле многие едят лишь под конец смены. При этом в системе учёта рабочего времени указывается, что перерыв был использован в положенное время.

Сотрудники жалуются и на давление со стороны руководства. Упоминается также давление с целью подписания заявлений об уходе, угрозы увольнением и неэтичная коммуникация.

В официальном комментарии порталу tv3.lv компания Lidl Latvija сообщает, что в настоящее время в ней работает около 1300 сотрудников.

«Это международная практика Lidl, что в смену в магазине работают от четырёх до семи человек — это количество может варьироваться в зависимости от расположения магазина, оборота, потока клиентов, дня недели и других факторов, а также организационных планов. Соответственно, даже если один сотрудник, например, заболеет и не выйдет на работу, это может существенно повлиять на нагрузку остальной команды. Графики смен составляются и доводятся до сведения всех сотрудников за 3–4 недели вперёд, и коллеги это положительно оценивают.

Важно отметить, что для обеспечения достаточного количества работников в смену в магазинах мы внедрили различные внутренние критерии продуктивности. В том числе проводим утренние собрания с руководителями, чтобы оценить распределение сотрудников по сменам и их нагрузку в конкретный день.

Что касается сверхурочных — высшее руководство еженедельно рассматривает и обсуждает планируемое распределение рабочих часов, чтобы найти наилучшие решения для справедливой нагрузки. Следует подчеркнуть, что все отработанные сверхурочные часы регистрируются, и оплачивается каждая минута», — подчёркивает представитель Lidl Дана Хасана.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

