Сотрудник, пожелавший остаться анонимным, указывает, что компания ежедневно сталкивается с серьёзной нехваткой персонала, в результате чего приходится работать «в нечеловеческом ритме». Он сообщает, что в одну смену часто работают лишь 2–4 человека, на которых возложено сразу несколько обязанностей — разгрузка товара, обслуживание клиентов, уборка помещений и работа на кассе.

Также в письме говорится, что у сотрудников нет возможности вовремя пойти на обед — на деле многие едят лишь под конец смены. При этом в системе учёта рабочего времени указывается, что перерыв был использован в положенное время.

Сотрудники жалуются и на давление со стороны руководства. Упоминается также давление с целью подписания заявлений об уходе, угрозы увольнением и неэтичная коммуникация.

В официальном комментарии порталу tv3.lv компания Lidl Latvija сообщает, что в настоящее время в ней работает около 1300 сотрудников.

«Это международная практика Lidl, что в смену в магазине работают от четырёх до семи человек — это количество может варьироваться в зависимости от расположения магазина, оборота, потока клиентов, дня недели и других факторов, а также организационных планов. Соответственно, даже если один сотрудник, например, заболеет и не выйдет на работу, это может существенно повлиять на нагрузку остальной команды. Графики смен составляются и доводятся до сведения всех сотрудников за 3–4 недели вперёд, и коллеги это положительно оценивают.

Важно отметить, что для обеспечения достаточного количества работников в смену в магазинах мы внедрили различные внутренние критерии продуктивности. В том числе проводим утренние собрания с руководителями, чтобы оценить распределение сотрудников по сменам и их нагрузку в конкретный день.

Что касается сверхурочных — высшее руководство еженедельно рассматривает и обсуждает планируемое распределение рабочих часов, чтобы найти наилучшие решения для справедливой нагрузки. Следует подчеркнуть, что все отработанные сверхурочные часы регистрируются, и оплачивается каждая минута», — подчёркивает представитель Lidl Дана Хасана.