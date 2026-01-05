Операция по захвату Мадуро: как это было

Пятница, 2 января. 23:46 по каракаскому времени: Трамп даёт отмашку на начало операции «Абсолютная решимость». В ней было задействовано до 150 самолетов — от Boeing E-3G Sentry и P-8A Poseidon AWACS до истребителей F-22A Raptor, F-35A и F-35B Lightning II, а также истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet, самолетов радиоэлектронной борьбы EF-18G Growler, а также различных беспилотных летательных аппаратов, таких как RQ-170 Sentinel.

Поздняя ночь (примерно 00:00–01:59 по Каракасу) — начинается “воздушная” фаза: запускаются самолёты с разных баз; наносятся удары на подавление целей “внутри и рядом с Каракасом”.

Их задача состояла в том, чтобы достаточно подавить венесуэльскую противовоздушную оборону, чтобы большая группа вертолетов 160-го полка специальных операций, перевозящих оперативников Delta Force (оба из армии США) и агентов ФБР, смогла долететь до резиденции президента Мадуро в Каракасе.

Их основными целями были несколько батарей ПВО венесуэльских войск в районе Каракаса: базы для подразделений, оснащенных радарами дальнего радиуса действия/раннего предупреждения и ПВО, такие как в Ла-Гуайра (к северу от Каракаса; включая военно-морскую базу и порт); дворец Мирафлорес и горные казармы (север Каракаса); авиабаза Ла-Карлота и военный городок Форт Тиуна (юго-восток и юг Каракаса); и Форт Гуайкапуро (юг Каракаса).

Форт-Тиуна – это база механизированного батальона охраны столицы – самой боеспособной части венесуэльской армии в окрестностях Каракаса. Там же располагаются дома-убежища части политической и военной элиты. После ракетно-бомбовых ударов часть венесуэльских военных в панике покинула базу.

Форт Тиуна до и после американского удара.

Под руководством по крайней мере двух самолетов РЛРД E-2D Hawkeye, удар поддерживали самолеты радиоэлектронной борьбы EF-18G Growler. Они заглушили венесуэльские радары и средства связи, открыв путь для беспилотных летательных аппаратов RQ-170 Sentinel, истребителей-бомбардировщиков F-22A и F-35A/C, которые вывели из строя системы связи. Действительно, первыми под ударом оказались узлы связи на авиабазе Generalissimo Francisco de Miranda (Ла-Карлота) и в Форте Тиуна. Также был поражен зенитный ракетный комплекс Бук-М2Е, защищавший аэропорт Игуэроте.

Пока это продолжалось — а взрывы сотрясали большую часть венесуэльской столицы — над Каракасом появилась большая группа вертолетов 160-го полка специальных операций, на борту которых находились бойцы «Дельта-форс», и направилась прямо к резиденции Мадуро.

Учитывая, что эта — теоретически очень уязвимая — колонна вертолетов не была разнесена на куски венесуэльскими С-300, Бук-М2Е, Печора-2 и различными ПЗРК, можно сделать вывод, что операция по выводу из строя систем ПВО была очень эффективной.

Военнослужащие армии Венесуэлы по крайней мере один раз попытались использовать переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла-С» (Россия поставила в страну около 5000 таких комплексов). Ракета не нашла цель и взорвалась на холме над городом. Возможно, наведение было сорвано штатным для американских вертолетов комплексом помех DIRCM.

В то время как F-22, F-35, F/A-18E/F, AH-64 и UH-60 обеспечивали огневое прикрытие десанта.

Суббота, 3 января 02:01 Каракас — вертолеты CH-47 приземлились в резиденции Мадуро и высадили бойцов «Дельта». Начинает штурм, который занял менее получаса. Один американский вертолёт был поврежден огнем обороняющизся, но остался в лётном состоянии, два спецназовца получили ранения. Reuters пишет, что вместе с военными внутрь зашли и агенты ФБР.

Правительство Кубы заявило, что во время операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро были убиты 32 кубинских гражданина. Гавана сообщила, что погибшие были членами кубинских вооруженных сил и спецслужб, и объявила двухдневный национальный траур. По данным СМИ, погибшие были членами личной охраны Мадуро.

04:20 Каракас - к этому моменту вертолёты уже вылетели из Каракаса с Мадуро и Флорес на борту. Вскоре президент и его жена были доставлены на десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7), курсирующий у побережья.

Только после этого в воздух поднялся Су-30 венесуэльских ВВС, но без целеуказания (все системы наведения оказались подавлены) он сделал ограничился несколькими кругами вокруг Каракаса. Еще один Су-30 и F-16 взлетели после рассвета и были сфотографированы местными жителями, но к тому времени американская операция уе завершилась.

05:21 Каракас — Reuters фиксирует пост Трампа в Truth Social, где он объявляет об операции и захвате Мадуро.

Венесуэльские официальные лица сообщили, что в результате атаки погибли «по меньшей мере 40 человек, включая гражданских и военных».