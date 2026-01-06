Не успели построить, уже 200 повреждений: забор на восточной границе Латвии

По его словам, этот год в Латвии пройдет под знаком выборов и активной предвыборной кампании, что может вызвать дополнительную напряженность. В такой ситуации всем вовлеченным сторонам особенно важно сохранять здравый смысл, подчеркнул политик.

Говоря о строительстве забора на восточной границе Латвии, министр напомнил, что работы в основном завершены: осталось обустроить патрульные тропы и продолжить внедрение инженерно-технических решений.

Козловскис отметил, что забор нередко повреждают - в прошлом году было зафиксировано более 200 таких случаев. Зачастую это происходит при поддержке белорусских учреждений.

Министр также добавил, что зимой несколько ослабло вызванное Беларусью давление нелегальной миграции на восточной границе Латвии, однако говорить о стабильных тенденциях пока рано.