Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Рижанка в шоке: въезд в Юрмалу подорожал до 5 евро — как ухаживать за стареньким дедушкой?

Редакция PRESS 6 января, 2026 13:29

Новости Латвии 0 комментариев

-Возможно, у кого-то был похожий случай и есть совет, обратилась за помощью в Фейсбуке рижанка по имени Инесе.

-Дедушка (80+) живет в Юрмале. Мы, родственники, живем в Риге. В прошлом году дедушка заболел, и я неделю прожил у него в Юрмале. Поскольку я не знала, сколько времени придется провести у деда, каждый день покупала пропуск в Mobilly. Годы идут, дедушка не молодеет. Думаю, что придется ездить к нему хотя бы раз в неделю, чтобы привести в порядок его дом, привезти продукты и приготовить еду, убрать дом и постирать одежду...

И теперь за каждую такую поездку (когда родственники едут к дедушке) придется платить 5 евро?! Мне это кажется довольно глупым! Муж говорит: «Зарегистрируйся у деда». Но почему? Почему нужно так поступать? Почему нужно что-то придумывать? Я действительно не понимаю, почему я должна платить за въезд в Юрмалу, когда еду помогать пожилому родственнику.

Ехать на поезде не лучший вариант, потому что придется везти тяжелые сумки (еду, продукты).

Речь не идет о тех 5 евро, если ты едешь в Юрмалу отдыхать и развлекаться! Но если нужно ехать помогать дедушке... 

У кого-нибудь была похожая ситуация? Что можете порекомендовать?

...Впрочем, повышением платы на въезд в Юрмалу расстроены не только те, кто вынужден ездить туда по делам - для тех, кто просто хочет погулять у моря, это тоже нерадостное событие. А уж если приходится ездить постоянно...

Обычные расчеты показывают - при регулярном посещении родственника раз в неделю, за год придется заплатить 265 евро. Годовой же абонемент обойдется в 270 евро. Абонемент, возможно, взять даже выгоднее, вдруг ездить к дедушке придется чаще.

Среди советов Инесе - от обращения в Конституционный суд до переоформления машины на дедушку.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
Важно

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией
Важно

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
Важно

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Читать
Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Читать

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Читать

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Читать

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Читать

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Читать

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Читать