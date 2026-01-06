Рижанка в шоке: въезд в Юрмалу подорожал до 5 евро — как ухаживать за стареньким дедушкой?

-Дедушка (80+) живет в Юрмале. Мы, родственники, живем в Риге. В прошлом году дедушка заболел, и я неделю прожил у него в Юрмале. Поскольку я не знала, сколько времени придется провести у деда, каждый день покупала пропуск в Mobilly. Годы идут, дедушка не молодеет. Думаю, что придется ездить к нему хотя бы раз в неделю, чтобы привести в порядок его дом, привезти продукты и приготовить еду, убрать дом и постирать одежду...

И теперь за каждую такую поездку (когда родственники едут к дедушке) придется платить 5 евро?! Мне это кажется довольно глупым! Муж говорит: «Зарегистрируйся у деда». Но почему? Почему нужно так поступать? Почему нужно что-то придумывать? Я действительно не понимаю, почему я должна платить за въезд в Юрмалу, когда еду помогать пожилому родственнику.

Ехать на поезде не лучший вариант, потому что придется везти тяжелые сумки (еду, продукты).

Речь не идет о тех 5 евро, если ты едешь в Юрмалу отдыхать и развлекаться! Но если нужно ехать помогать дедушке...

У кого-нибудь была похожая ситуация? Что можете порекомендовать?

...Впрочем, повышением платы на въезд в Юрмалу расстроены не только те, кто вынужден ездить туда по делам - для тех, кто просто хочет погулять у моря, это тоже нерадостное событие. А уж если приходится ездить постоянно...

Обычные расчеты показывают - при регулярном посещении родственника раз в неделю, за год придется заплатить 265 евро. Годовой же абонемент обойдется в 270 евро. Абонемент, возможно, взять даже выгоднее, вдруг ездить к дедушке придется чаще.

Среди советов Инесе - от обращения в Конституционный суд до переоформления машины на дедушку.