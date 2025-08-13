Ранее сообщалось, что популярного юмориста Максима Галкина в Юрмале сбил автомобиль. Как писала в своём Telegram-канале проживающая в Юрмале российская журналистка Божена Рынска, машина сбила Максима, когда он ехал на велосипеде, соблюдая все правила дорожного движения. «Была серьёзно повреждена рука — артерия, сухожилия. Пока неясно, восстановится ли она полностью».

Вайкуле рассказала, что причина отсутствия Галкина на заключительном концерте её фестиваля заключалась в том, что именно в тот вечер ему сделали операцию. Лайма подчеркнула, что российские СМИ уже успели сильно исказить и приукрасить этот инцидент. По её словам, женщина случайно наехала на Максима в месте, где трудно понять, что узкая улочка также является главной дорогой. Сам же Максим ехал на велосипеде очень быстро.

В результате столкновения Галкин действительно получил серьёзную травму руки.

«Руку Максиму зашивали в больнице Гайльэзерс. Операция была очень серьёзной. К счастью, сейчас всё в порядке», — сказала Вайкуле.