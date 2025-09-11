Опасный грибок стремительно распространяется в больницах Европы

Этот грибок, Candidozyma auris или C. auris, легко распространяется в медицинских учреждениях. Инфекции могут быть серьезными, особенно для уже заболевших пациентов, говорится в новом докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По данным ECDC, в период с 2013 по 2023 год в Европейском союзе и близлежащих странах было зарегистрировано более 4 000 случаев заболевания, причем с течением времени число случаев значительно увеличивалось.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии, а Кипр, Франция и Германия сообщили о недавних вспышках. В 2023 году грибок, который ранее был известен как Candida auris, был обнаружен в 18 странах.

В некоторых частях Европы C. auris сейчас "настолько распространен, что уже невозможно выделить вспышки, он почти эндемичен в больницах", - сказал на пресс-брифинге Диамантис Плачурас, руководитель группы ECDC по антимикробной резистентности и инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи.

Однако истинное число жертв, скорее всего, занижено. Среди 36 европейских стран, включенных в новый отчет, только в 17 есть национальные программы наблюдения за C. auris, и только в 15 - специальные рекомендации по профилактике и контролю инфекций.

Способность грибка выживать на поверхностях и медицинском оборудовании, а также быстро распространяться между пациентами делает борьбу с ним сложной задачей, считают в ECDC. Не все обычные дезинфицирующие средства для больниц действуют против него, поэтому регулярной уборки недостаточно для предотвращения его распространения.

Хотя у инфицированных людей может подняться температура и появиться озноб, C. auris не имеет общего набора симптомов. Они могут варьироваться в зависимости от того, где произошло заражение - в кровотоке, в ране или в ушах.

По словам Плачураса, для выявления вспышек необходимо проводить лабораторные исследования.

Впервые о C. auris было сообщено в Японии в 2009 году. По словам Плачураса, после того как грибок впервые был обнаружен в какой-либо стране, проходит всего несколько лет, прежде чем он становится широко распространенным.

По словам Плачураса, грибок обычно появляется, когда пациент сначала госпитализируется в другой стране, где присутствует C. auris, а затем ввозит его в новую страну.

ECDC призвал страны и системы здравоохранения активизировать усилия по раннему выявлению и контролю, чтобы остановить распространение грибка.

"Это очень тревожно и, безусловно, представляет угрозу для безопасности пациентов в больницах по всей Европе", - сказал Плачурас.