Опасный грибок стремительно распространяется в больницах Европы

Euronews 11 сентября, 2025 18:21

В период с 2013 по 2023 год в Европейском союзе и близлежащих странах было зарегистрировано более 4 000 случаев заболевания. Устойчивый к лекарствам грибок "стремительно" распространяется в больницах Европы, и органы здравоохранения призывают принять дополнительные меры для борьбы с ним. 

Этот грибок, Candidozyma auris или C. auris, легко распространяется в медицинских учреждениях. Инфекции могут быть серьезными, особенно для уже заболевших пациентов, говорится в новом докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По данным ECDC, в период с 2013 по 2023 год в Европейском союзе и близлежащих странах было зарегистрировано более 4 000 случаев заболевания, причем с течением времени число случаев значительно увеличивалось.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии, а Кипр, Франция и Германия сообщили о недавних вспышках. В 2023 году грибок, который ранее был известен как Candida auris, был обнаружен в 18 странах.

В некоторых частях Европы C. auris сейчас "настолько распространен, что уже невозможно выделить вспышки, он почти эндемичен в больницах", - сказал на пресс-брифинге Диамантис Плачурас, руководитель группы ECDC по антимикробной резистентности и инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи.

Однако истинное число жертв, скорее всего, занижено. Среди 36 европейских стран, включенных в новый отчет, только в 17 есть национальные программы наблюдения за C. auris, и только в 15 - специальные рекомендации по профилактике и контролю инфекций.

Способность грибка выживать на поверхностях и медицинском оборудовании, а также быстро распространяться между пациентами делает борьбу с ним сложной задачей, считают в ECDC. Не все обычные дезинфицирующие средства для больниц действуют против него, поэтому регулярной уборки недостаточно для предотвращения его распространения.

Хотя у инфицированных людей может подняться температура и появиться озноб, C. auris не имеет общего набора симптомов. Они могут варьироваться в зависимости от того, где произошло заражение - в кровотоке, в ране или в ушах.

По словам Плачураса, для выявления вспышек необходимо проводить лабораторные исследования.

Впервые о C. auris было сообщено в Японии в 2009 году. По словам Плачураса, после того как грибок впервые был обнаружен в какой-либо стране, проходит всего несколько лет, прежде чем он становится широко распространенным.

По словам Плачураса, грибок обычно появляется, когда пациент сначала госпитализируется в другой стране, где присутствует C. auris, а затем ввозит его в новую страну.

ECDC призвал страны и системы здравоохранения активизировать усилия по раннему выявлению и контролю, чтобы остановить распространение грибка.

"Это очень тревожно и, безусловно, представляет угрозу для безопасности пациентов в больницах по всей Европе", - сказал Плачурас.

  Press.lv
Обновлено: 00:10 13.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

