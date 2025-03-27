Опасная инфекция с кровавым поносом: что известно об источнике заражения в детских садах?

Чтобы определить продукт, вызвавший вспышку кишечной инфекции E. coli среди нескольких человек, PVD проводит проверки в дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие дети, а также берёт образцы в местах торговли продуктами питания.

PVD провела проверки в 15 дошкольных учреждениях и 10 торговых предприятиях. К четвергу на лабораторное исследование были отправлены 53 образца пищевых продуктов и 106 мазков с различных поверхностей, взятых в детских садах.

В PVD поясняют, что результаты лабораторных исследований ожидаются не ранее следующей недели, а возможно, тестирование займёт ещё больше времени. На данный момент не удалось установить возможный источник заражения.

PVD напоминает, что эпидемиологическое расследование, направленное на выявление источников заражения, проводит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Ранее в интервью программе "Rīta panorāma" Латвийского телевидения руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий SPKC Сигита Гейда заявила, что причиной заражения опасной кишечной палочкой E. coli скорее всего стал какой-то пищевой продукт.

Также сообщалось, что во вторник было зарегистрировано 10 госпитализированных детей. По данным Детской клинической университетской больницы (BKUS), к среде в стационаре находилось уже 15 детей с данной инфекцией.

Как подтвердили в SPKC, к среде было зарегистрировано 21 случай инфекции энтерогеморрагической E. coli, из них 17 у детей и 2 у взрослых. SPKC совместно с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, всё ещё выясняя источник заболевания. Также центр сотрудничает с пострадавшими детскими садами и семейными врачами, которые следят за детьми с симптомами острой кишечной инфекции.

Все проверенные к среде образовательные учреждения получали услуги питания или поставку продуктов от компании "Žaks-2" или от объединения "Gardbrīdis", которое состоит из "Žaks-2" и SIA "Deliment". Крупнейшей владелицей обеих компаний является Жанна Гаевска.

Технолог "Žaks-2" Илона Дреймане заявила агентству LETA, что компания сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.

SPKC поясняет, что у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной бактериальной флоры и обычно неопасны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины и вызывать тяжёлые заболевания.

Эти штаммы называют STEC/VTEC (E. coli, вырабатывающая шигатоксин или веротоксин). Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.

Главный резервуар этих бактерий — травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выделяется с фекалиями животных и людей. Заражение может произойти при употреблении заражённых продуктов, таких как недостаточно термически обработанное говяжье мясо, некипячёное молоко, немытые или неочищенные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

SPKC напоминает:

- Подвергайте пищу достаточной термической обработке.

- Тщательно мойте фрукты и овощи под проточной водой, особенно если они не будут термически обработаны перед употреблением.

- При появлении симптомов инфекции – сильные боли в животе, кровавая диарея – незамедлительно обращайтесь к врачу.

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 42 случая данной инфекции. В среднем ежемесячно регистрируется 4–5 случаев, сообщает SPKC.