Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Опасная инфекция с кровавым поносом: что известно об источнике заражения в детских садах?

© LETA 27 марта, 2025 18:10

Важно 0 комментариев

LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) направила 53 образца различных пищевых продуктов на лабораторное исследование для выявления инфекции E. coli, вырабатывающей шигатоксин/веротоксин (кишечную палочку), сообщает агентству LETA пресс-служба PVD.

Чтобы определить продукт, вызвавший вспышку кишечной инфекции E. coli среди нескольких человек, PVD проводит проверки в дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие дети, а также берёт образцы в местах торговли продуктами питания.

PVD провела проверки в 15 дошкольных учреждениях и 10 торговых предприятиях. К четвергу на лабораторное исследование были отправлены 53 образца пищевых продуктов и 106 мазков с различных поверхностей, взятых в детских садах.

В PVD поясняют, что результаты лабораторных исследований ожидаются не ранее следующей недели, а возможно, тестирование займёт ещё больше времени. На данный момент не удалось установить возможный источник заражения.

PVD напоминает, что эпидемиологическое расследование, направленное на выявление источников заражения, проводит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Ранее в интервью программе "Rīta panorāma" Латвийского телевидения руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий SPKC Сигита Гейда заявила, что причиной заражения опасной кишечной палочкой E. coli скорее всего стал какой-то пищевой продукт.

Также сообщалось, что во вторник было зарегистрировано 10 госпитализированных детей. По данным Детской клинической университетской больницы (BKUS), к среде в стационаре находилось уже 15 детей с данной инфекцией.

Как подтвердили в SPKC, к среде было зарегистрировано 21 случай инфекции энтерогеморрагической E. coli, из них 17 у детей и 2 у взрослых. SPKC совместно с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, всё ещё выясняя источник заболевания. Также центр сотрудничает с пострадавшими детскими садами и семейными врачами, которые следят за детьми с симптомами острой кишечной инфекции.

Все проверенные к среде образовательные учреждения получали услуги питания или поставку продуктов от компании "Žaks-2" или от объединения "Gardbrīdis", которое состоит из "Žaks-2" и SIA "Deliment". Крупнейшей владелицей обеих компаний является Жанна Гаевска.

Технолог "Žaks-2" Илона Дреймане заявила агентству LETA, что компания сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.

SPKC поясняет, что у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной бактериальной флоры и обычно неопасны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины и вызывать тяжёлые заболевания.

Эти штаммы называют STEC/VTEC (E. coli, вырабатывающая шигатоксин или веротоксин). Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.

Главный резервуар этих бактерий — травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выделяется с фекалиями животных и людей. Заражение может произойти при употреблении заражённых продуктов, таких как недостаточно термически обработанное говяжье мясо, некипячёное молоко, немытые или неочищенные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

SPKC напоминает:
- Подвергайте пищу достаточной термической обработке.
- Тщательно мойте фрукты и овощи под проточной водой, особенно если они не будут термически обработаны перед употреблением.
- При появлении симптомов инфекции – сильные боли в животе, кровавая диарея – незамедлительно обращайтесь к врачу.

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 42 случая данной инфекции. В среднем ежемесячно регистрируется 4–5 случаев, сообщает SPKC.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Хургады затонула туристическая подлодка: все погибшие — граждане России

Важно 21:08

Важно 0 комментариев

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

Нападение с ножом в центре Амстердама: пострадали пять человек

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

Читать

Арманд Рукс: есть основания полагать, что Русиньш плохо кончил

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 0 комментариев

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Читать

Сняли 40 евро! Гостья столицы в общественном транспорте Риги нарвалась на ложный QR-код?

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Читать

Слишком мягкий приговор: прокуратура требует для блогера Матаева более суровое наказание

ЧП и криминал 20:26

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Читать

Саммит «коалиции желающих»: Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» в Украине

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Читать

Крах отрасли? Весь TikTok обсуждает, что маркетинговые агентства «не ловят мышей»

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

Читать