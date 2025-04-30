Они же не самые успешные! Министерство сообщения желает повысить зарплаты подчиненным: президент назвал это скандалом

Президента попросили прокомментировать подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, предусматривающий исключения из ограничений на увеличение расходов на персонал в восьми обществах капитала, например, на предприятии по реализации в Латвии проекта железной дороги "Rail Baltica" ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), в ГАО "Latvijas gaisa satiksme" и авиакомпании "airBaltic".

Параллельно в соцсетях жители также выражают возмущение зарплатами министров и высокопоставленных чиновников, которые отражены в декларациях должностных лиц за 2024 год. Отвечая на вопрос, не слишком ли "рьяно" госуправление повышает зарплаты, за которым не успевает частный сектор, президент напомнил о принятом в прошлом году решении не увеличивать в 2025 году фонд зарплат более чем на 2,6% и исключениях, касающихся, например, увеличения зарплат в системе внутренних дел, которое, по его мнению, обоснованно и правильно, а также уже дало положительные результаты.

Ринкевич подчеркнул, что в отношении зарплат чиновников не может быть никаких исключений, а если говорить об обществах капитала, то каждый случай следует рассматривать отдельно. По мнению президента, судя по результатам проекта "Rail Baltica", реализующей его компании не полагаются дополнительные средства на зарплаты и нужно думать совершенно о другом. Ринкевич отметил, что каждое такое решение об увеличении зарплаты, если оно принимается как исключение, должно быть тщательно проанализировано и детально обосновано.

"Я совершенно точно не согласен с тем, чтобы увеличивалась зарплата тех, кто фактически в том или ином виде является монополистом и от кого мы не видим никаких результатов. Если действительно имеется четкое обоснование увеличения зарплат, в том числе для удержания специалистов, и это можно обосновать, правительство примет такое решение", - сказал президент.

По словам президента, если сейчас начнется "эпидемия увеличения зарплат", это даст абсолютно неверный сигнал. Ринкевич подчеркнул, что нельзя говорить об экономии и урезании и в то же время повышать зарплаты.