Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Они же не самые успешные! Министерство сообщения желает повысить зарплаты подчиненным: президент назвал это скандалом

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 17:36

Важно 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Это скандал, если на не самых успешных предприятиях увеличить зарплаты, заявил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.

Президента попросили прокомментировать подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, предусматривающий исключения из ограничений на увеличение расходов на персонал в восьми обществах капитала, например, на предприятии по реализации в Латвии проекта железной дороги "Rail Baltica" ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), в ГАО "Latvijas gaisa satiksme" и авиакомпании "airBaltic".

Параллельно в соцсетях жители также выражают возмущение зарплатами министров и высокопоставленных чиновников, которые отражены в декларациях должностных лиц за 2024 год. Отвечая на вопрос, не слишком ли "рьяно" госуправление повышает зарплаты, за которым не успевает частный сектор, президент напомнил о принятом в прошлом году решении не увеличивать в 2025 году фонд зарплат более чем на 2,6% и исключениях, касающихся, например, увеличения зарплат в системе внутренних дел, которое, по его мнению, обоснованно и правильно, а также уже дало положительные результаты.

Ринкевич подчеркнул, что в отношении зарплат чиновников не может быть никаких исключений, а если говорить об обществах капитала, то каждый случай следует рассматривать отдельно. По мнению президента, судя по результатам проекта "Rail Baltica", реализующей его компании не полагаются дополнительные средства на зарплаты и нужно думать совершенно о другом. Ринкевич отметил, что каждое такое решение об увеличении зарплаты, если оно принимается как исключение, должно быть тщательно проанализировано и детально обосновано.

"Я совершенно точно не согласен с тем, чтобы увеличивалась зарплата тех, кто фактически в том или ином виде является монополистом и от кого мы не видим никаких результатов. Если действительно имеется четкое обоснование увеличения зарплат, в том числе для удержания специалистов, и это можно обосновать, правительство примет такое решение", - сказал президент.

По словам президента, если сейчас начнется "эпидемия увеличения зарплат", это даст абсолютно неверный сигнал. Ринкевич подчеркнул, что нельзя говорить об экономии и урезании и в то же время повышать зарплаты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 28 реакций
Комментарии (0) 28 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Будьте здоровы: изменения в работе больницы им. П. Страдиня на длинных выходных

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

В праздничные дни мая изменится режим работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), как следует из информации на сайте больницы.

В праздничные дни мая изменится режим работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), как следует из информации на сайте больницы.

Читать

Полиция просит помощи: пропала 11-летняя девочка (ФОТО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.

Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.

Читать

Ящур приближается к границе Латвии: на дорогах готовится ветконтроль

Важно 17:14

Важно 0 комментариев

Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.

Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.

Читать

Европе будет сложно собрать 25 тысяч миротворцев для Украины

Мир 17:07

Мир 0 комментариев

Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".

Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".

Читать

SEPLP утвердил главой LSM выступающую за русский язык Аниту Брауну

Новости Латвии 16:55

Новости Латвии 0 комментариев

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в среду избрал Аниту Брауну главным редактором VSIA «Latvijas Sabiedriskais medijs» (Латвийские общественные СМИ - LSM) на пятилетний срок, сообщила агентству LETA пресс-секретарь SEPLP Байба Беате Шлея.

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в среду избрал Аниту Брауну главным редактором VSIA «Latvijas Sabiedriskais medijs» (Латвийские общественные СМИ - LSM) на пятилетний срок, сообщила агентству LETA пресс-секретарь SEPLP Байба Беате Шлея.

Читать

Все скупают золото. Возможно, зря?

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Цены на золото бьют рекорды, спрос на металл растет. Стоит ли частному инвестору задуматься о покупке или момент уже упущен?

Цены на золото бьют рекорды, спрос на металл растет. Стоит ли частному инвестору задуматься о покупке или момент уже упущен?

Читать