Крысы живут группами примерно по 10–20 взрослых особей вместе с потомством и ревниво относятся к своей территории. Если животных становится слишком много, молодые отправляются искать новое место. Правда, далеко обычно не уходят — соседнего дома вполне достаточно.
Особенно неприятна их способность учиться на чужих ошибках. Если крыса с более низким положением в группе попробует приманку и попадётся в ловушку, остальные могут запомнить опасность и больше к ней не приближаться.
Есть у них и собственные войны за территорию. Мыши рядом с крысами обычно не задерживаются: более крупные грызуны не терпят конкурентов и в столкновениях почти всегда побеждают.
Зимой положение человека становится ещё интереснее. В домах тепло и полно еды, поэтому крысы и мыши перебираются поближе к людям и вполне успешно переживают холода.
Защититься можно банками с плотно закрывающимися крышками и тщательно заделанными щелями. Причём отверстия размером примерно с десятицентовую монету мыши уже достаточно, чтобы попасть внутрь.
Но главная проблема остаётся. Крысы осторожны, быстро размножаются и отлично учатся.
Поэтому человеку, по словам зоолога, остаётся только попытаться быть на шаг впереди.
Проблема в том, что крысы, похоже, считают точно так же.
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