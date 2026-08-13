Особенно неприятна их способность учиться на чужих ошибках. Если крыса с более низким положением в группе попробует приманку и попадётся в ловушку, остальные могут запомнить опасность и больше к ней не приближаться.

Есть у них и собственные войны за территорию. Мыши рядом с крысами обычно не задерживаются: более крупные грызуны не терпят конкурентов и в столкновениях почти всегда побеждают.