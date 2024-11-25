«Они ведут народ в могилу»: Херманис призывает гнать политиков ссаными тряпками

Режиссер Алвис Херманис пишет на своей странице в социальных сетях:

"18 ноября политики могут соревноваться в красноречии, но мы все знаем, что здесь уже давно всё лишено смысла и вдохновения. Государство чиновников разрастается, людей становится всё меньше – следовательно, налоги будут только расти. Это сейчас основной концепт латвийской политики. Каждый ребёнок понимает, что так продолжаться долго не может. Деградация происходит постепенно, но конец будет быстрым и внезапным. И снова никто не будет ни за что отвечать.

Единственный выход, который я вижу, – выгнать на следующих выборах восьминогую схему «Нового Единства» и «Прогрессивных» ссаными тряпками. Потому что они ведут эту страну и народ в могилу.

Что вместо них? Есть только один выход. Нужно создать новую политическую силу, которую возглавят исключительно такие люди, которые не просто красиво говорят, а своими руками и своим умом что-то создали, построили, организовали. Потому что сейчас там наверху нет ни одного такого человека".