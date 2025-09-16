«Они поджигают наш общий дом!» Вэнс против сети фондов Джорджа Сороса

Вице-президент США также отметил, что единство с радикально левыми, которые распространяют ложь о Чарли Кирке, невозможно. При этом он подчеркнул, что необходимо работать над разрушением институтов, поощряющих насилие и терроризм в США.

«Нет единства с людьми, которые кричат ​​на детей из-за политических взглядов их родителей. Нет единства с теми, кто лжёт о словах Чарли Кирка, чтобы оправдать его убийство. Нет единства с теми, кто преследует невинную семью на следующий день после того, как отец этого семейства потерял близкого друга. Нет единства с людьми, которые празднуют убийство Чарли Кирка. И нет единства с теми, кто финансирует эти статьи, кто платит зарплаты этим пособникам террористов, которые утверждают, что Чарли Кирк, любящий муж и отец, заслуживал выстрела в шею, потому что говорил слова, с которыми они не согласны.

Знаете ли вы, что Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса и Фонд Форда, организации, финансировавшие эту отвратительную статью, оправдывающую смерть Чарли, – знаете ли вы, что они пользуются щедрым налоговым режимом? Они буквально субсидируются вами и мной, американскими налогоплательщиками. И как они нас вознаграждают? Поджигая дом, построенный американской семьёй за 250 лет. Я отчаянно хочу, чтобы наша страна объединилась в осуждении действий и идей, которые убили моего друга. Я так сильно этого хочу, что открою вам неприятную правду. Мы сможем добиться этого только с людьми, которые признают неприемлемость политического насилия, и когда мы будем работать над разрушением институтов, поощряющих насилие и терроризм в нашей собственной стране», — заявил он.