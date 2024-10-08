Они это сделали: правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий (СГФП) ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.

В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, накопленная на втором пенсионном уровне стоимость капитала падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании правительства подчеркнула, что это временное решение на четыре года, за которые необходимо найти выход - либо вернуть прежнюю пропорцию взносов, либо найти другое решение.

В аннотации к законопроекту подчеркивается, что людям особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, чтобы доходы при выходе на пенсию были как можно выше. В 2023 году 18 418 участников СГФП прекратили участие во втором пенсионном уровне в связи с выходом на пенсию. Средняя продолжительность участия этих лиц в СГФП составила 17,3 года, и за время их участия в системе в среднем на одного участника в нее было внесено 5156,27 евро, при этом накопленный пенсионный капитал составил в среднем 5360,75 евро. Таким образом, за все время участия в СГФП пенсионный капитал увеличился на 4%.

И инфляция, и колебания на финансовых рынках существенно повлияли на доходность пенсионных планов, причем не только на наиболее рискованные вклады на рынках акций, но и на консервативные вклады в облигации, поясняет Минблаг. Это позволило министерству сделать вывод, что доходность пенсионных планов невелика.

Если перевести один процентный пункт обратно на первый пенсионный уровень, то, соответственно, снизятся дальнейшие пенсионные взносы во второй уровень пенсий, но повысятся взносы на первом уровне, в связи с чем увеличится пенсионный капитал на первом пенсионном уровне, или в государственной нефондируемой пенсионной схеме, - вклады в нее повысятся на один процентный пункт, на 15% вместо прежних 14%. Минблаг подчеркивает, что пенсионный капитал на первом пенсионном уровне актуализируется в соответствии с законом о государственных пенсиях. Если индекс заработной платы для страховых взносов меньше "1", пенсионный капитал, в отличие от второго пенсионного уровня, никогда не снижается.

Законопроект включен в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.