Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

Они это сделали: правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

Редакция PRESS 8 октября, 2024 14:27

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий (СГФП) ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.

В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, накопленная на втором пенсионном уровне стоимость капитала падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании правительства подчеркнула, что это временное решение на четыре года, за которые необходимо найти выход - либо вернуть прежнюю пропорцию взносов, либо найти другое решение.

В аннотации к законопроекту подчеркивается, что людям особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, чтобы доходы при выходе на пенсию были как можно выше. В 2023 году 18 418 участников СГФП прекратили участие во втором пенсионном уровне в связи с выходом на пенсию. Средняя продолжительность участия этих лиц в СГФП составила 17,3 года, и за время их участия в системе в среднем на одного участника в нее было внесено 5156,27 евро, при этом накопленный пенсионный капитал составил в среднем 5360,75 евро. Таким образом, за все время участия в СГФП пенсионный капитал увеличился на 4%.

И инфляция, и колебания на финансовых рынках существенно повлияли на доходность пенсионных планов, причем не только на наиболее рискованные вклады на рынках акций, но и на консервативные вклады в облигации, поясняет Минблаг. Это позволило министерству сделать вывод, что доходность пенсионных планов невелика.

Если перевести один процентный пункт обратно на первый пенсионный уровень, то, соответственно, снизятся дальнейшие пенсионные взносы во второй уровень пенсий, но повысятся взносы на первом уровне, в связи с чем увеличится пенсионный капитал на первом пенсионном уровне, или в государственной нефондируемой пенсионной схеме, - вклады в нее повысятся на один процентный пункт, на 15% вместо прежних 14%. Минблаг подчеркивает, что пенсионный капитал на первом пенсионном уровне актуализируется в соответствии с законом о государственных пенсиях. Если индекс заработной платы для страховых взносов меньше "1", пенсионный капитал, в отличие от второго пенсионного уровня, никогда не снижается.

Законопроект включен в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Подорожает примерно всё: правительство повысит акциз

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

Читать

Как будут расти наши налоги: подоходный, акцизный, транспортный…

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Читать

В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

Важно 14:17

Важно 0 комментариев

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Читать

В Латвии пересчитали представителей среднего класса: кто это?

Новости Латвии 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Читать

Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4% в сентябре

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Дожили: у депутатов Сейма проблемы с питанием

Латышские СМИ 14:07

Латышские СМИ 0 комментариев

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

Читать