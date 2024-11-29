Она же коммунистка! В глубинке демонтировали голову известной латышской писательницы

Памятник А. Саксе, автору знаменитой книги "Сказки о цветах", был установлен всего десять лет назад, в 2014 году, перед местной библиотекой. Он не был включен в список памятников, подлежащих демонтажу, который был опубликован летом 2022 года. Однако Центр общественной памяти неоднократно обращался к местным властям с предложением убрать памятник. С просьбой о демонтаже также выступила философ Майя Куле, родившаяся в Леясциемсе и преподававшая в Латвийском университете.

Как отметил в интервью руководитель Центра общественной памяти Янис Озолиньш, А. Саксе была активной сторонницей коммунистического режима, занимая определенное место в властной иерархии того времени. Профессор Куле еще более жестко оценивает ее роль в истории, утверждая, что Саксе была "настоящей коммунисткой", а ее литературные заслуги, включая «Сказки о цветах», значимы лишь как малая часть латышской литературы. Она также критикует выбор места для памятника, установленного рядом с бывшим домом Зенты Маурини, пострадавшей от советских репрессий.

Хотя самоуправление не принимало официального решения о демонтаже памятника, заместитель председателя Гулбенской думы Гуна Швика рассказала, что вопрос обсуждался несколько раз. Было устно согласовано с главой волостного управления, что памятник будет демонтирован. Официально местные власти не принимали решения, поскольку памятник был установлен на частные средства и не входил в муниципальную собственность. Стоит отметить, что дополнительные расходы для самоуправления не потребовались, так как для демонтажа использовалась техника, задействованная для других ремонтных работ в округе.

Г. Швика выразила удовлетворение демонтажом, считая, что памятник в виде головы Анны Саксе был визуально неудачным решением. По ее мнению, его лучше было бы разместить в другом месте — рядом с домом семьи Саксе, от которого остались только руины.

Многие местные жители гордятся достижениями А. Саксе в литературе, особенно после того, как ее произведения вновь стали популярны. Однако визуальное исполнение памятника вызвало множество вопросов, и сейчас многие признают, что не жалеют о его демонтаже.

Что касается улицы, названной в честь Анны Саксе, то местные жители почти единодушны в том, что переименовывать ее не стоит. Администрация проводила два опроса, и лишь единичные голоса высказались за переименование, в основном из-за возможных дополнительных расходов. При этом вопрос остается открытым, и, возможно, в будущем самоуправление вернется к обсуждению этого вопроса.