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Нужна для обороны: Rail Baltica сможет возить по 100 000 человек в день. Правда, пока не через Даугаву (2)

© LETA 10 апреля, 2025 11:25

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LETA

В случае военного конфликта железнодорожная линия Rail Baltica могла бы перевозить 100 000 человек в день, говорится в презентации Министерства транспорта (МТ), представленной в среду в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Из презентации Минюста следует, что капитальные затраты на первый этап строительства трансграничной линии от польско-литовской границы до Таллина/Муга составят 15,3 миллиарда евро во всех трех странах Балтии. Первый этап в Латвии включает в себя основной маршрут от латвийско-литовской границы до эстонско-латвийской границы. Этот этап включает в себя завершение строительства терминала Рижского аэропорта и южной части Рижского центрального вокзала, а также строительство пунктов погрузки/разгрузки грузов в Иецаве и Саласпилсе для обеспечения мобильности военных.

Ожидаемое влияние на военную логистику на первом этапе вооруженного конфликта и в мирное время предполагает, что в случае военного конфликта Rail Baltica сможет перевозить до 98 000 человек в день в чрезвычайных ситуациях и до 55 000 тонн грузов в день.

Гатис Силовс, директор департамента проекта Rail Baltica MoU, рассказал комиссии Сейма, что в пункте погрузки/разгрузки в Иецаве планируется установить рампу для разгрузки военных грузов. Это будет первое место, где можно будет разгрузить поезд на пути из Польши и перевезти военный груз в конечный пункт назначения.

В Саласпилсе планируется построить полномасштабный логистический терминал с гражданскими и военными секциями. Учитывая, что Саласпилс находится на другом берегу Даугавы, финансирование ЕС обеспечено только на участке от литовской границы до Даугавы. Для дальнейшего соединения необходимо искать источники финансирования, сказал Силов.

Госсекретарь Минюста Андулис Жидковс на заседании Комиссии также признал, что в ближайшие «7-8 лет» проект не пересечет Даугаву, так как необходимо построить мост, но финансирование для этого неизвестно. Он выразил надежду, что Латвия сможет получить необходимое финансирование от ЕС в следующем периоде, но, к сожалению, данные о потребностях обороны говорят о том, что вряд ли удастся получить столько денег, сколько раньше.

Лиене Гатере, парламентский секретарь Министерства обороны (МО), сообщила, что военные потребности, определенные МО с самого начала разработки проекта, заключались в военной мобильности, чтобы иметь возможность перевозить бронетехнику.

Айгар Микишко, директор Департамента кризисного управления и устойчивости МО, сообщил rомиссии, что Саласпилский центр логистики является важнейшим элементом проекта с точки зрения военной мобильности, так как необходимо иметь возможность быстро принимать военные грузы в Латвии. Давайте не будем создавать «бутылочное горлышко» в Сувалкском коридоре, когда груз останавливается в Латвии и никто не может его быстро вывезти. Это тот элемент, который больше всего интересует наших союзников», - подчеркнул Микишко.

В то же время Микишко отметил, что при планировании НАТО в принципе учитывает имеющуюся на данный момент инфраструктуру и возможности. «Конечно, ее будущее обозначено как видение с карандашом, что мы будем развивать потенциал, и у нас есть дискуссии с нашими коллегами по НАТО по этому поводу, где мы информируем их о статусе развития проекта», - добавил представитель АМ.

Начальник управления планирования безопасности штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Эйнар Масальскис подтвердил Комиссии, что проект Rail Baltica является частью плана национальной обороны, хотя в плане он не прописан «буквально».

Латвия является принимающей страной Альянса, и это определено в Плане национальной обороны и Оперативном плане национальной обороны. В них говорится, что во время кризиса и угрозы, когда Россия готовит вторжение, силы НАТО должны быть в состоянии прибыть в Латвию в соответствующие сроки, чтобы предотвратить нападение.

«Поэтому, когда Латвия строит свои планы, оценивается время прибытия союзных сил. Мы примерно знаем, сколько времени потребуется для получения соответствующих угроз в качестве индикаторов, поэтому используются все виды транспорта, чтобы обеспечить прибытие союзных сил», - пояснил представитель НВС.

Если Rail Baltica будет построена, это снизит риск того, что союзные войска не смогут вовремя прибыть не только в Латвию, но и в общую зону обороны стран Балтии. В то же время НВС строит свои планы в соответствии с существующей инфраструктурой, и Альянс также строит планы в соответствии с существующей инфраструктурой, подчеркнул Масальский.

В 2020 году LETA писала, что в проекте концепции национальной обороны, подготовленном в то время Министерством обороны, говорилось, что Rail Baltica должна быть адаптирована к военным нуждам, в том числе к строительству железнодорожной ветки к военной базе в Адажи. Сегодня в комиссии Сейма чиновники Минюста, отвечая на вопрос председателя комиссии Раймонда Бергманис (Объединенный список), подтвердили, что на первом этапе не планируется строительство ветки к базе Адажи и Селийскому полигону.

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