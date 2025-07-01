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Она назвала его «дядей». Премьер-министр Таиланда отстранена от должности из-за телефонного звонка

Euronews 1 июля, 2025 17:53

Мир 0 комментариев

Конституционный суд Таиланда во вторник отстранил премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават от должности на время проведения этического расследования в связи с обвинениями в том, что она была слишком почтительна к высокопоставленному лидеру Камбоджи во время телефонного разговора, посвященного обсуждению недавнего пограничного спора, информация о котором просочилась в прессу.

В разговоре о напряженности на границе было слышно, как Чиннават обращается к Хун Сену, давнему другу ее отца, как к "дяде". Она также призвала его не слушать командующего тайской региональной армией, который публично критиковал Камбоджу в связи с пограничным спором, и назвала его "противником".

Чиннават столкнулась с растущим недовольством по поводу ее поведения в споре, который привел к вооруженному столкновению 28 мая, в котором был убит один камбоджийский солдат.

Она попыталась разрядить напряженность в разговоре с председателем Сената Камбоджи и бывшим премьер-министром Хун Сеном, но вместо этого вызвала череду жалоб и публичных протестов со стороны критиков, которые обвинили ее в излишней заботливости.

Отстранение Чиннават от должности повышает вероятность возобновления нестабильности в Таиланде, все еще хрупкой демократии, которая пережила несколько подобных приступов неопределенности.

В основе многих из них лежит обеспокоенность консервативного истеблишмента, включая военных, тем, что политическая династия, основанная отцом Чиннават, популярным, но вызывающим разногласия бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватом, становится слишком влиятельной.

Она стала третьим членом своей семьи, занимавшим пост премьер-министра, и третьим, кто столкнулся с возможностью смещения до окончания срока полномочий.

Таксин Чиннават был отстранен от должности в результате переворота 2006 года и отправлен в изгнание, а его сестра, бывший премьер-министр Йинглак Чиннават, была отстранена от должности по решению суда в 2014 году, после чего вскоре произошел переворот.

Отстранение происходит в то время, когда страна сталкивается с экономическим спадом и растущим недовольством Пхэтхонгтхан Чиннават и ее партией "Пхыа Тхаи", а критики говорят, что деятельность ее правительства была недостаточно успешной.

Во вторник судьи единогласно проголосовали за принятие к рассмотрению петиции, обвиняющей ее в нарушении этических норм, и проголосовали за немедленное отстранение ее от исполнения обязанностей премьер-министра до вынесения решения.

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