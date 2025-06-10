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«Он вообще не упомянул страны Балтии»: посол Латвии в НАТО ответил на заявления представителя Кремля

Редакция PRESS 10 июня, 2025 11:57

Латышские СМИ 0 комментариев

«Очень странная интерпретация сказанного заместителем министра иностранных дел России Рябковым. Он вообще не упомянул страны Балтии. Даже если в Москве у кого-то могут быть мечты о “выводе НАТО”, напомню — мы уже более 20 лет являемся членами НАТО», — отметил посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш.

«Странная интерпретация... Он вообще не упоминал...» — подчеркнул Риекстиньш на платформе X (ранее Twitter), добавив, что членство Латвии в НАТО остаётся неизменным фактом.

 

Ранее несколько СМИ сообщили, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: война в Украине не закончится, пока НАТО не выведет войска из стран Балтии.

По его словам, корни конфликта кроются не только в самой Украине, но и в расширении НАТО на восток. Согласно публикации Newsweek, Рябков отметил, что вывод сил НАТО из стран Балтии способствовал бы окончанию войны.

Хотя страны Балтии прямо не упоминались, речь шла о «Письме Вашингтону и Брюсселю от декабря 2021 года», в котором содержалась просьба не допустить дальнейшего расширения НАТО на восток. Такое расширение напрямую затрагивает балтийские страны, поскольку они уже являются членами альянса.

НАТО сохраняет значительное военное присутствие в регионе — в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии размещены многонациональные боевые группы и бригады.

Военный альянс усилил своё присутствие после полномасштабного вторжения России в Украину. В обновлении от 6 июня указано, что восемь боевых групп демонстрируют силу трансатлантической связи, солидарность альянса, решимость и способность ответить на любую агрессию.

Также после начала вторжения к НАТО присоединились Швеция и Финляндия, отказавшись от нейтралитета.

Кремль ранее заявлял, что одним из условий окончания войны является отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Однако Рябков, похоже, дал понять, что альянс должен полностью уйти и из Балтии.

В статье под заголовком «Заместитель министра иностранных дел Рябков: конфликт невозможно урегулировать, пока НАТО не уйдёт» он утверждает, что для решения конфликта необходимо устранить его коренные причины.

«Американской стороне нужны практические шаги, направленные на устранение фундаментальных причин наших противоречий в сфере безопасности.

Среди этих причин на переднем плане стоит расширение НАТО. Не решив эту основополагающую и для нас наиболее острую проблему, просто невозможно урегулировать текущий конфликт в евроатлантическом регионе», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток является центральным элементом войны.

«Учитывая природу и генезис украинского кризиса, спровоцированного предыдущими властями США и Западом в целом, этот конфликт де-факто служит, если хотите, проверкой — судебным процессом — на предмет серьёзности намерений Вашингтона навести порядок в наших отношениях», — сказал он.

В прошлом месяце три источника в России, знакомые с переговорами, проходящими при посредничестве Вашингтона, сообщили Reuters, что условия Путина для завершения войны в Украине включают письменное обещание западных лидеров остановить расширение НАТО на восток.

Высокопоставленный российский источник, осведомлённый о логике высшего руководства Кремля, заявил агентству Reuters 28 мая: «Путин готов к миру, но не любой ценой».

Другой источник сказал Reuters: «Путин ужесточил свою позицию».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил: «Возвращение Трампа в Белый дом, при его заявленном намерении добиться политического и дипломатического урегулирования украинского кризиса, стало причиной сдержанного оптимизма по поводу возможной нормализации отношений с США, а также в более широком смысле.

Именно в таком духе президенты России и США провели четыре телефонных разговора. Наша сторона выразила признательность за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, которые украинская сторона прекратила в 2022 году.

Однако Владимир Путин также подтвердил основной принцип: необходимо устранить коренные причины конфликта в рамках политико-дипломатических усилий. В противном случае обеспечить долгосрочный мир невозможно, и особенно важно исключить любую возможность того, что вооружённые силы Украины используют передышку для перегруппировки».

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