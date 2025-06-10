«Он вообще не упомянул страны Балтии»: посол Латвии в НАТО ответил на заявления представителя Кремля

Very strange interpretation of what was said by RU deputy FM Ryabkov. He didn’t make any reference to Baltic states.And even if they in Moscow might have dreams of “NATO pulling out”,remember- we are members of NATO for 20+years. And it will stay that way! https://t.co/yWDl8YV0hC— Amb. Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) June 10, 2025
«Странная интерпретация... Он вообще не упоминал...» — подчеркнул Риекстиньш на платформе X (ранее Twitter), добавив, что членство Латвии в НАТО остаётся неизменным фактом.
Ранее несколько СМИ сообщили, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: война в Украине не закончится, пока НАТО не выведет войска из стран Балтии.
По его словам, корни конфликта кроются не только в самой Украине, но и в расширении НАТО на восток. Согласно публикации Newsweek, Рябков отметил, что вывод сил НАТО из стран Балтии способствовал бы окончанию войны.
Хотя страны Балтии прямо не упоминались, речь шла о «Письме Вашингтону и Брюсселю от декабря 2021 года», в котором содержалась просьба не допустить дальнейшего расширения НАТО на восток. Такое расширение напрямую затрагивает балтийские страны, поскольку они уже являются членами альянса.
НАТО сохраняет значительное военное присутствие в регионе — в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии размещены многонациональные боевые группы и бригады.
Военный альянс усилил своё присутствие после полномасштабного вторжения России в Украину. В обновлении от 6 июня указано, что восемь боевых групп демонстрируют силу трансатлантической связи, солидарность альянса, решимость и способность ответить на любую агрессию.
Также после начала вторжения к НАТО присоединились Швеция и Финляндия, отказавшись от нейтралитета.
Кремль ранее заявлял, что одним из условий окончания войны является отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Однако Рябков, похоже, дал понять, что альянс должен полностью уйти и из Балтии.
В статье под заголовком «Заместитель министра иностранных дел Рябков: конфликт невозможно урегулировать, пока НАТО не уйдёт» он утверждает, что для решения конфликта необходимо устранить его коренные причины.
«Американской стороне нужны практические шаги, направленные на устранение фундаментальных причин наших противоречий в сфере безопасности.
Среди этих причин на переднем плане стоит расширение НАТО. Не решив эту основополагающую и для нас наиболее острую проблему, просто невозможно урегулировать текущий конфликт в евроатлантическом регионе», — заявил Рябков.
Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток является центральным элементом войны.
«Учитывая природу и генезис украинского кризиса, спровоцированного предыдущими властями США и Западом в целом, этот конфликт де-факто служит, если хотите, проверкой — судебным процессом — на предмет серьёзности намерений Вашингтона навести порядок в наших отношениях», — сказал он.
В прошлом месяце три источника в России, знакомые с переговорами, проходящими при посредничестве Вашингтона, сообщили Reuters, что условия Путина для завершения войны в Украине включают письменное обещание западных лидеров остановить расширение НАТО на восток.
Высокопоставленный российский источник, осведомлённый о логике высшего руководства Кремля, заявил агентству Reuters 28 мая: «Путин готов к миру, но не любой ценой».
Другой источник сказал Reuters: «Путин ужесточил свою позицию».
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил: «Возвращение Трампа в Белый дом, при его заявленном намерении добиться политического и дипломатического урегулирования украинского кризиса, стало причиной сдержанного оптимизма по поводу возможной нормализации отношений с США, а также в более широком смысле.
Именно в таком духе президенты России и США провели четыре телефонных разговора. Наша сторона выразила признательность за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, которые украинская сторона прекратила в 2022 году.
Однако Владимир Путин также подтвердил основной принцип: необходимо устранить коренные причины конфликта в рамках политико-дипломатических усилий. В противном случае обеспечить долгосрочный мир невозможно, и особенно важно исключить любую возможность того, что вооружённые силы Украины используют передышку для перегруппировки».