«Всё, нет больше НАТО. Он ведёт дело к господству трёх держав — США, России и Китая»: Пантелеевс о Трампе

"Трамп - слон в посудной лавке"

Сейчас меня больше шокируют не отношения Трампа с Путиным, а его действия против своих союзников. Как теперь выглядит статья 5 НАТО? После публичного заявления Трампа о том, что он может силой захватить Гренландию. Или заявления о том, что Канада станет 51-м штатом США. Он действительно ведет себя как слон в посудной лавке. Кроме того, следует учитывать, что эти сосуды (международная правовая система) и так очень хрупкие.

"Он снял с Путина печать преступника"

Что он сделал своим звонком Путину? Он фактически снял с Путина печать международного преступника в глазах многих стран мира. Он просто снял его. Еще неделю назад Путина многие считали преступником (в том числе в африканских и других странах, где его боялись, считая, что его нужно арестовать и так далее), а теперь Трамп сказал: все, я собираюсь дружески поболтать с ним о мировой войне, о нашей истории и нашем сотрудничестве.

В глазах многих стран Путин больше не является международным преступником. Попытки представить Путина миру как преступника потерпели крах. Вся система международного права рушится.

Триполярный мир

Трудно сказать, к чему это может привести, но, скорее всего, к неограниченному мировому господству трех сверхдержав. России, Китая и США. Европа не рассматривается Трампом как субъект. Мы возвращаемся от хрупкого международного права к господству силы.(...)

В результате мы получаем три огромных центра авторитарной власти, которые, сколько бы они ни ссорились между собой, всегда найдут компромисс - что отдать одному, что другому, и как договориться об этом распределении. На другой чаше весов - Европа. Сможет ли она спасти мир в этой ситуации?

Херманис не прав!

При всем уважении к Алвису Херманису как к режиссеру, когда он говорит: мир изменится, и мы вернемся к идее национальных государств, я сразу же спрашиваю его: что он подразумевает под национальным государством? Имеется ли в виду государство, каким была Латвия в 1940 году? Мы [и так] полностью национальны, полностью независимы, мы сами себя защищаем, мы сами о себе заботимся. Думаю, каждому рационально мыслящему человеку ясно, что без каких-то международных гарантий безопасности независимая Латвия рядом с Россией существовать не может и никогда не будет.

Мы можем вооружиться настолько, насколько это возможно здесь. Мы можем ввести всеобщую воинскую повинность, и, возможно, нам следует это сделать, но сути дела это не изменит. Это то, о чем Путин мечтает больше всего - вернуться к национальным государствам, и когда у них появятся такие национальные квартиры, тогда я буду разбираться с ними по очереди. Мы прекрасно знаем, как он решает вопросы.

Что будет с Европой?

Может ли Европа стать новым лидером мировой демократии? Это зависит от лидеров. Кто они будут и как они представят себя в этой ситуации. Выборы в Германии 23 февраля безумно важны. (...)

Объективности ради стоит отметить, что Европа сама создала множество своих проблем. В том числе безумная иммиграция, которая разбавила европейские нации, привнеся в них множество элементов другой культуры. (...)

Существует несколько вариантов развития событий. Полный крах Европы и доминирование этой троицы в мире в ближайшем будущем или другой вариант: Европа использует эту возможность, избавляется от американского страховочного штыря, на котором она держалась после войны со всеми своими планами Маршалла и военными базами, восстанавливает свою независимость от США и становится нормальным, привлекательным геополитическим центром для всего мира.

Гитлер тоже был избран

США движутся к авторитаризму. К олигархическому авторитаризму. Мы видим, как один богатый человек может купить себе власть. Механизм может быть иным, чем в Китае, но результат тот же. Авторитарная система. Я бы даже сказал, автократическая система. То, что делает Трамп, - это своего рода автократия. Я сам по себе, и мне не нужно ни с кем считаться.

Я сам принимаю решения, сам управляю собой. Именно такой человек был избран, но не стоит забывать, что Гитлер и Муссолини тоже были избраны. При всех оптимистичных, обнадеживающих высказываниях наших комментаторов: не спешите, он только говорит и т.д., боюсь, что этот поезд в Вашингтоне уже не остановить.

Трамп уловил боль "глубинной" Америки

Америка давно носит в себе эти внутренние противоречия. Это противоречие между «побережьем» и «глубинкой» Соединенных Штатов. Было время, когда правило «побережье» - большие города Лос-Анджелес, Нью-Йорк, - теперь на арену выходит «глубинка» Америки. Теперь она находится на вершине, и в каждом доме есть мужики с винтовками. В сторону «побережья» тоже можно бросить камень, потому что они слишком долго игнорировали «глубинку». В результате получилось то, что получилось сейчас.

Тот факт, что Трамп уловил боль «глубинки» и успешно использует ее, говорит о том, что они не собираются так просто сдаваться, как только окажутся у руля. Их главный козырь в том, что у них нет никаких настроений по поводу механизмов достижения этой цели. В отличие от жителей больших городов, у которых есть настрой на какие-то демократические процедуры, ценности. У реднеков, деревенщины нет такого настроя.

Гражданская война в США 2.0?

Я даже читал американскую аналитическую статью, в которой говорится, что гражданская война в США между Югом и Севером еще не закончена. Было лишь перемирие в 1865 году. Так что расчленение США может произойти, и это не так уж нереально, как может показаться.

В какой-то момент, особенно если что-то пойдет не так на федеральном уровне, красный носок Алабамы может сказать: на кой черт мне нужен Вашингтон? Она мне не нужна. Мы прекрасно справимся сами.