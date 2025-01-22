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«Он умный. Он понимает»: Трамп заявил, что усилит санкции, если Путин не пойдёт на мир с Украиной

© Meduza.io 22 января, 2025 10:44

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United States President Donald Trump gives remarks on AI Infrastructure in the Roosevelt Room of the White House in Washington DC, on Tuesday, January 21, 2025. President Trump is expected to announce a $500 billion AI infrastructure investment in the US. Credit: Aaron Schwartz / Pool via CNP

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет санкции в отношении России, если президент РФ Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине, сообщает Reuters 22 января. Трамп не привел никаких подробностей о санкциях.

«Мы разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, очень скоро мы поговорим с президентом Путиным», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро». Говоря о встрече с российским президентом, Трамп сказал, что готов провести переговоры в любое время, когда тот захочет.

Во время своего выступления Трамп в очередной раз заявил, что Россия никогда бы не напала на Украину, если бы он оставался на посту президента. «У меня было очень сильное взаимопонимание с Путиным. Этого бы никогда, никогда не случилось. Он проявил неуважение к [Джо] Байдену. Очень просто. Он не уважает людей. Он умный. Он понимает. Он не уважает Байдена», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что его администрация изучает вопрос отправки оружия Украине, но отметил, что Европейский союз должен больше делать для поддержки Украины.

Трамп также сказал, что «надавил» на председателя КНР Си Цзиньпина, призвав его вмешаться и остановить российско-украинскую войну, но лидер Китая «не очень много сделал для этого». «У него много силы, как и у нас. Я сказал: „Вам следует разобраться с этим“. Мы обсудили это», — рассказал Трамп.

Администрация Дональда Трампа еще до его вступления в должность президента начала подготовку к переговорам с Владимиром Путиным. Где и когда состоятся переговоры, пока неизвестно. Ранее Швейцария и Сербия заявили, что готовы принять президентов США и России.

Дональд Трамп ранее уже называл Владимира Путина «умным». Вскоре после своей победы на выборах президента в 2016 году Трамп похвалил Путина за то, что тот не стал отвечать на санкции администрации Барака Обамы, введенные из-за вмешательства России в американские выборы. Тогда Трамп назвал Путина «очень умным».

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