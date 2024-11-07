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Он сам этого хотел: Сейм выдал депутата Яковина для уголовного преследования

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 13:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм сегодня дал согласие на выдачу для уголовного преследования депутата Юриса Яковина (Союз зеленых и крестьян).

За его выдачу проголосовали почти все присутствующие депутаты, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмитса, которые воздержались, а большинство депутатов фракции "Латвия на первом месте" в голосовании не участвовали.

Яковин, выступая с трибуны Сейма, отрицал свою вину в нарушениях. Он призвал депутатов поддержать его выдачу, чтобы разрешить этот вопрос.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало в прокуратуру для предъявления обвинения дело о подделке документов против Яковина и двух валмиерских адвокатов Эдгара Атлациса и Агнесе Кауце.

БПБК получило доказательства того, что адвокаты при содействии семейного врача Яковина подали в суд поддельную выписку из медицинской карты, чтобы оправдать отсутствие адвоката на судебном заседании. В результате их действий суд отложил рассмотрение гражданского дела.

Один из адвокатов подстрекал семейного врача к фальсификации выписки из медицинской карты своей коллеги.

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