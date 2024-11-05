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«Он меня везде заблокировал…» Отец Яниса Тиммы — о разладе с сыном

la.lv 5 ноября, 2024 14:20

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В последнее время в центре внимания оказался баскетболист Янис Тимма после того, как решил продолжить заниматься баскетболом в России. В глазах многих это полностью изменило имидж этого баскетболиста, но что чувствуют в такой момент родственники Яниса? Об этом рассказывает  la.lv со ссылкой на издание «Привата Дзиве».

Журналисты связались с отцом спортсмена Райтисом Тиммой. В ходе разговора выяснилось, что разлад между ними возник еще задолго до принятия этого решения.

Райтис не скрывает, что ему не нравится решение сына играть в России, и он не поддерживает его. Оказывается, раньше у него были очень близкие отношения с сыном, они оба были как лучшие друзья, но все изменилось в одно мгновение.

Отец Яниса – тренер по баскетболу в Краславе. Он чувствует, что решение сына играть в России не связано с деньгами, скорее причиной могла быть его жена, но отец даже не знает наверняка, разведены они или нет. Скорее всего, именно она утащила сына в Россию.

Райтис рассказывает, что Янис начал заниматься баскетболом еще в детском саду. Они всегда были в близких отношениях, звонили или обменивались текстовыми сообщениями каждый день, но, как говорят, однажды эти отношения внезапно прекратились. В тот день они поссорились, но Райтис не хочет публично раскрывать причину этого спора. Возможно, он когда-нибудь напишет об этом в своих мемуарах, но говорилось, что это было личное дело, после чего Янис решил пойти своим путем.

Я не получал поздравлений с праздником от сына уже 3 года. Отец говорит: "Я скажу даже больше - он меня везде заблокировал. Даже в социальных сетях. Поэтому на данный момент я знаю о жизни Яниса столько же, сколько и другие, если не меньше".

Однажды отец попытался позвонить сыну с другого номера телефона, но и тогда разговор продолжался лишь до тех пор, пока Янис не понял, кто ему звонит. Он также пытался общаться с сыном через невестку Анну Седокову, но, к сожалению, она в данный момент также заблокировала Райтиса.

Отец хорошо отзывается о профессиональных достижениях сына, но считает, что испытание славой и деньгами тот не выдержал, ведь все в жизни происходило очень быстро и успешно. Отец желает сыну удачи, чтобы в его жизни все было хорошо.

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Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

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Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

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Для настроения 20:35

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Важно 20:33

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По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

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Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

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В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

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