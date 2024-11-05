«Он меня везде заблокировал…» Отец Яниса Тиммы — о разладе с сыном

Журналисты связались с отцом спортсмена Райтисом Тиммой. В ходе разговора выяснилось, что разлад между ними возник еще задолго до принятия этого решения.

Райтис не скрывает, что ему не нравится решение сына играть в России, и он не поддерживает его. Оказывается, раньше у него были очень близкие отношения с сыном, они оба были как лучшие друзья, но все изменилось в одно мгновение.

Отец Яниса – тренер по баскетболу в Краславе. Он чувствует, что решение сына играть в России не связано с деньгами, скорее причиной могла быть его жена, но отец даже не знает наверняка, разведены они или нет. Скорее всего, именно она утащила сына в Россию.

Райтис рассказывает, что Янис начал заниматься баскетболом еще в детском саду. Они всегда были в близких отношениях, звонили или обменивались текстовыми сообщениями каждый день, но, как говорят, однажды эти отношения внезапно прекратились. В тот день они поссорились, но Райтис не хочет публично раскрывать причину этого спора. Возможно, он когда-нибудь напишет об этом в своих мемуарах, но говорилось, что это было личное дело, после чего Янис решил пойти своим путем.

Я не получал поздравлений с праздником от сына уже 3 года. Отец говорит: "Я скажу даже больше - он меня везде заблокировал. Даже в социальных сетях. Поэтому на данный момент я знаю о жизни Яниса столько же, сколько и другие, если не меньше".

Однажды отец попытался позвонить сыну с другого номера телефона, но и тогда разговор продолжался лишь до тех пор, пока Янис не понял, кто ему звонит. Он также пытался общаться с сыном через невестку Анну Седокову, но, к сожалению, она в данный момент также заблокировала Райтиса.

Отец хорошо отзывается о профессиональных достижениях сына, но считает, что испытание славой и деньгами тот не выдержал, ведь все в жизни происходило очень быстро и успешно. Отец желает сыну удачи, чтобы в его жизни все было хорошо.