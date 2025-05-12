Он ходит тут всего несколько раз в день: автомобиль столкнулся с поездом на переезде

На участке путей, ведущем из Риги в сторону Литвы, поезда проходят всего несколько раз в день. Однако один водитель, совсем рядом с границей города Ауце, столкнулся с поездом.

Одновременно с автомобилем к месту происшествия приближался грузовой поезд. Примерно 70-летний водитель не заметил, что справа приближается состав. Место, куда машина упала после столкновения, сильно повреждено. Сам автомобиль полностью разбит, и, скорее всего, владелец не станет его ремонтировать.

Тем не менее, удар оказался достаточно «удачным» — пожилой мужчина не получил серьёзных травм и отказался от медицинской помощи.