Омбудсмен: знание иностранных языков требуется половине работодателей

Как сообщили агентству LETA в аппарате омбудсмена, если для общения с иностранными клиентами сотруднику в основном требуется знание английского языка, то потребность в русском языке в основном оправдана для общения с клиентами в Латвии, которые говорят на других языках.

Результаты исследования опровергают миф о том, что незнание русского языка является причиной того, что соискатель не может найти работу и поэтому рассматривает возможность выезда из страны - 91% опрошенных работников не рассматривают такой шаг, отмечают в ведомстве .

Такие тенденции отмечены в исследованиях омбудсмена «Опрос латвийских работодателей о необходимости владения иностранным языком в рабочей среде» и «Отношение к требованиям владения иностранным языком на работе». В ходе них гражданам задавались вопросы об использовании языков на рабочих местах, в том числе немецкого, французского, скандинавского и других языков, однако в ходе исследования детально проанализированы требования к знанию английского и русского языков в рекламных объявлениях. Оба исследования провел исследовательский центр SKDS.

Ответы работодателей показывают, что 37% компаний опубликовали объявления о вакансиях за последние три года, причем половина из них также указала некоторые навыки владения иностранным языком.

Английский является наиболее часто запрашиваемым языком как в объявлениях о вакансиях – 88% случаев, так и в реальной рабочей среде – 93% случаев, когда требуется знание иностранного языка.

С другой стороны, 35% работодателей указали в объявлениях о вакансиях на необходимость знания русского языка. Также соискатели чаще всего обращают внимание на требования к языку в объявлениях на английском – 88% случаев и русском – 68% случаев. 66% работодателей, публикующих объявления, признаются, что в целом оценивают необходимость владения иностранным языком для конкретной должности, а 33% - нет. С другой стороны, согласно исследованию, в 24% случаев сотрудники считают требование знания иностранного языка необоснованным.

Однако причины необходимости владения двумя самыми популярными иностранными языками – английским и русским – у работодателей разные. В контексте английского языка главным является общение с иностранными клиентами или партнерами (75%), а требования к русскому языку в большинстве случаев обоснованы работодателями (62%) необходимостью общения с клиентами в Латвии, говорящими на других языках. Согласно исследованию, только после этого происходит общение с партнерами по сотрудничеству и службой поддержки иностранных клиентов.

Данные опроса показывают, что треть работодателей готовы оценить кандидата, если он обладает другими полезными навыками, даже если у него нет необходимых навыков иностранного языка. Еще 28% работодателей считают, что язык можно выучить, поэтому примут кандидата даже без начального знания соответствующего языка.

С другой стороны, соискатели, ссылаясь на объявления о вакансиях, готовы претендовать на должность в 73% случаев, даже если они не соответствуют указанным в объявлении требованиям по контактным и коммуникативным навыкам, а почти в два раза меньше - 37 % потенциальных кандидатов на работу - готовы игнорировать требования владения иностранным языком. 35% респондентов указывают, что требование конкретного иностранного языка было даже основной причиной, по которой они не устроились на работу.

90% опрошенных работодателей считают, что все сотрудники знают государственный язык. Причины приема на работу человека без знания национального языка, как показывает исследование, обычно связаны с привлечением иностранных специалистов или на должность, где знание национального языка не является обязательным.

Они также указывают на то, что за неиспользование разных языков на рабочем месте санкции применяются редко – только 1% опрошенных работодателей налагают штраф на работника за неиспользование иностранного языка в общении с клиентами, до 3% работодателей наказывают за неиспользование иностранного языка в общении с клиентами сотрудника, если он не говорит на национальном языке с клиентами.

Однако некоторые сотрудники заявляют, что их заставили использовать русский язык, поэтому они столкнулись с плохим обращением, неприятной, даже враждебной рабочей атмосферой, получили меньшие премии (суммы премий) или ежегодную оценку.

В целом 79% опрошенных сотрудников не сталкивались с какими-либо проблемами из-за требований к иностранному языку за последние три года, а некоторые - 16% - немного недовольны, однако лишь у 2% возникли серьезные трудности в этом плане, говорится в исследовании.

Также данные исследования показывают, что абсолютное большинство, или 91%, не рассматривают возможность выезда из Латвии, поскольку не могут найти работу в Латвии из-за незнания русского языка. Такую акцию рассматривали 6% респондентов – чаще респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, а также те, кто на данный момент является безработным.

Анете Ильвесе, руководитель отдела по борьбе с дискриминацией аппарата омбудсмена, утверждает, что позитивно то, что подавляющее большинство сотрудников не столкнулись с какими-либо проблемами на рабочем месте из-за требований владения иностранным языком, но в то же время мы не можем делать вид, что мы не видим случаев, доказывающих обратное.

"Важно отметить, что работодатели не имеют права требовать от работников владения определенным иностранным языком, за исключением определенных обоснованных случаев. Это означает, что основным определяющим языком в трудовых отношениях в Латвии должен быть государственный язык", - говорит Ильвесе , отметив, что если в трудовых отношениях в Латвии работнику невозможно использовать государственный язык и необоснованно требуется другой язык, то это является дискриминацией работников, говорящих на государственном языке.