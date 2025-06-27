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С чем бороться, если нет определения? Бюро омбудсмена обеспокоилось фрагментарностью борьбы с дискриминацией

© LETA 27 июня, 2025 16:56

Новости Латвии 0 комментариев

Фрагментарность критериев определени дискриминации и отсутствие единого подхода к её видам в латвийском законодательстве могут вызывать трудности в правоприменении. К такому выводу пришло Бюро омбудсмена в исследовании «Ситуация с дискриминацией в Латвии».

Как пояснила глава отдела по предотвращению дискриминации Анете Илвесе, цель исследования заключалась в анализе нормативной базы, обеспечивающей защиту от дискриминации, а не в оценке того, насколько в Латвии дискриминируются разные группы. Также Бюро хотело понять, какие уязвимые группы имеют реальные возможности отстаивать свои права.

В ходе анализа было выявлено 34 закона, где закреплён запрет дискриминации, однако перечень критериев варьируется. В действующем законодательстве упоминается 28 различных оснований. Чаще всего встречаются пол (в 27 законах), раса и цвет кожи, а также религиозные убеждения (в 26 законах), и политические взгляды (в 21 законе).

Наиболее широкий перечень критериев содержит Закон об адвокатуре (16), за ним следуют Трудовой закон и Закон «О полиции» (по 15), Закон о госбезопасности и Закон о защите прав ребёнка (по 14).

Выявлены также расхождения в формулировках: одинаковые виды дискриминации обозначаются по-разному в разных законах. Например, в одной сфере дискриминация по инвалидности запрещена, а в другой — вовсе не упоминается. Так, Трудовой закон защищает от дискриминации по признаку инвалидности, но в Законе о поддержке безработных и соискателей работы этот критерий отсутствует.

Омбудсмен указывает, что в публичной сфере термин «дискриминация» часто путают с другими формами негативного опыта — субъективным чувством несправедливости, социальной изоляцией и др. Поэтому необходимо просвещение общества и точность терминологии в медиа.

По мнению экспертов, важнее не добавлять новые критерии, а уточнить понятие косвенной дискриминации, обеспечить единообразие применения норм и усилить роль омбудсмена как координатора.

Также предлагается уделить больше внимания возрастной дискриминации, особенно в трудовой сфере, а также вопросам доступности — как физической, так и цифровой — для людей с инвалидностью и случаям дискриминации в здравоохранении по признаку социального происхождения.

Исследование по заказу омбудсмена провела компания SIA "AC Konsultācijas".
 

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