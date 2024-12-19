«Омбудсмен русифицирует культуру Латвии»: в соцсетях разгорается скандал из-за Деда Мороза

Недавно в эфире общественных СМИ упомянули Деда Мороза, что вызвало возмущение среди особо патриотичных граждан, которые традиционно отвергают этого сказочного персонажа, считая его символом советского наследия.

В ответ омбудсмен пояснил, что Дед Мороз и Рождественский старичок, почитаемый жителями Латвии — это один и тот же персонаж, а название «Дед Мороз» используется в русскоязычном контексте.

«Омбудсмен общественных СМИ утверждает, что Дед Мороз является аналогом латвийского Рождественского старичка, ссылаясь на... Википедию. Омбудсмен утверждает, что Дед Мороз и Рождественский старичок – это одно и то же. Омбудсмен русифицирует культуру Латвии», - звучит возмущение в социальных сетях. В подтверждение опубликован скриншот объяснения правозащитника.

В комментариях свое негодование выражают и другие.

- Очень хочется кое-что сказать омбудсмену! Но это были бы невежливые слова, поэтому промолч.

- Рождественский старичок не напивается и не дерется со Снегурочкой на улице

- Но ведь это так и есть, один вымышленный персонаж, просто называют по-другому.