Олег Знарок получил работу в клубе НХЛ

На сайте команды говорится, что 61-летний житель Латвии — консультант по развитию европейских игроков и скаутингу (European Player Development and Scouting Consultant).

Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», который тот покинул в декабре 2022 года.

Ранее он также был тренером московского «Спартака», сборной Латвии, ХК МВД, московского «Динамо» и петербургского СКА.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина — с «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017), а со сборной России победил на Олимпиаде (2018) и чемпионате мира (2014), также три раза брал медали мировых первенств.

После распада СССР был негражданином Латвии. В 1996 году за особые заслуги перед Латвией получил гражданство этой страны, однако в 2001 году получил гражданство Германии.

В 1990 и 1991 годах выступал за сборную СССР. В последующие годы выступал за сборную Латвии, много лет был капитаном команды. За сборную Латвии провёл 50 игр. Шайба, забитая Знарком в ворота сборной Швейцарии в Эйндховене (1996), вывела сборную Латвии в элиту мирового хоккея, группу А.