Оксана Черкасова: «В хоре как у мушкетёров: один за всех и все за одного!»

Хор Accolada -- это великолепные голоса, яркая харизма, невероятная энергетика и репертуар без границ: от классики до духовной музыки. Этот коллектив создала хормейстер Оксана Черкасова - профессионал от Бога, интеллигентный, мудрый, талантливый и очень неравнодушный человек.

За 36 лет существования хора Оксану Черкасову не раз представляли к высоким наградам: орден Иоанна Поммера III степени с благодарственной грамотой от митрополита всея Латвии Александра... Но, наверное, не меньшей наградой для Оксаны является огромная любовь ее хористов, которые называют годы, проведенные в Accolada, незабываемыми.

Люди, которые поют

-- Окончив музыкальную школу им. Паула Юрьяна, я мечтала продолжить учебу по классу фортепиано. При поступлении в музыкальное училище отлично сдала экзамен по специальности, а вот по сочинению получила тройку. Конкурс был огромный. Поняв, что в фортепианный класс не попадаю, я, конечно, расстроилась...

И тут вмешалась судьба: директор училища Елена Лобачева предложила мне поступить на хоровое отделение, что стало для меня полной неожиданностью. До этого я даже в хоре никогда не пела! Но мне очень повезло: я попала к замечательному педагогу Ирме Павловне Михельман, которая горела своей профессией, безумно любила ее и умела передать любовь к хоровому пению нам, своим студентам. «Я сделаю из тебя отличного хорового дирижера!» -- говорила мне Ирма Павловна, и после ее слов за спиной вырастали крылья.

Позже, в Рижской консерватории, моим наставником стал профессор Янис Думиньш -- интеллигентнейший человек, ученик Язепа Витолса, педагог старой школы. С его легкой руки в 1988 году я начала работать с русским детским хором Дворца пионеров, который тогда назывался «Рига». Стала набирать в этот хор детей, ходила по детсадам, школам и с каждым днем все больше убеждалась в том, что профессия хорового дирижера -- это мое.

Маленькие дети, с которыми я работала, подрастали, но с хором расставаться не хотели. Нужно было что-то придумать. Так появилась самостоятельная единица -- хор Accolada, который с годами превратился в два хора: детский и взрослый камерный, который мы организовали в русском хоровом обществе.

-- Кто эти люди, которые поют в вашем камерном хоре? Они все имеют музыкальное образование?

-- Совсем не обязательно. Да, у нас есть хористы, которые в свое время окончили музыкальную школу. Но в основном это люди далеких от музыки профессий. Очень много врачей. А еще юристы, лингвисты, айтишники. Все они состоявшиеся, активные, глубокие и духовно богатые люди. А знаете, почему они такие? Потому что в хоре поют! (Улыбается.)

Accolada -- это семья

-Умные родители понимают, что в хоре дети отлично развиваются. Иногда я беру в хор ребенка со средними данными, и уже через пару лет не узнаю его: он распет, поет по нотам, музыкально грамотен, так как мы учим сольфеджио.

Я всегда говорю своим детям, что хор -- это команда. У нас мушкетерский девиз: один за всех и все за одного. Хоровое пение учит слышать других, чувствовать тех, кто с тобой рядом. Солировать, конечно, тоже неплохо. Но выучишь ты свою партию -- и что? Послушай, как это звучит по сравнению с хоровым двухголосием или трехголосием.

Я никогда не поселяю в детях дух конкуренции, не говорю, что мы, мол, должны завоевать, победить, стать лучше всех и т. п. Да, мы ездим на конкурсы, часто побеждаем, но самым главным для меня всегда были внутренние, человеческие отношения в коллективе: дружба, теплота, взаимопомощь.

В прошлом году, когда наш хор отмечал свое 35-летие, у моих хористов брали интервью и просили продолжить фразу: «Accolada -- это...» Большинство ребят ответили: «Это семья».

-- Как вы подбираете репертуар: что исполнять, а что нет?

-- Камерный хор Accolada -- это классический русский хоровой коллектив. Поэтому мы соблюдаем свои традиции: исполняем русскую классику, духовную музыку. С благословения митрополита Александра каждый год поем в Христорождественском соборе на праздничных богослужениях: Рождество и Пасху. Иногда на эти песнопения к нам специально приезжают бывшие хористы, которые теперь живут в других латвийских городах или за рубежом, и встают в хор.

Что же касается детского хора Accolada, то здесь мы разучиваем то, что интересно детям. Для самых маленьких выбираем песни на стихи Маршака или Барто, которые им хорошо понятны. К классике и духовной музыке приходим постепенно, по мере взросления детей. Для них это открытие нового мира.

Гран-при для детей и взрослых

-- За 36 лет своего существования хор Accolada побывал во многих странах. Какие поездки или выступления вам особенно запомнились?

-- Да, мы непоседы, на месте не сидим! (Улыбается.) Правда, пандемия немного спутала наши планы, но сразу после того как она закончилась, нас пригласили в Польшу, в город Хайнувку, на конкурс духовных православных песнопений, куда приезжают сильнейшие музыкальные коллективы из разных стран.

Конкурсную программу, которая по правилам мероприятия должна длиться 20 минут, пришлось учить в рекордные сроки. Но наш камерный хор справился! Мы подготовили сложнейшие произведения Шведова, Рахманинова, Пярта, Пелециса... Конечно, очень волновались. На открытие конкурса пожаловали польский вице-премьер, министр образования, представители православной церкви, велась трансляция по местному телевидению... И мы получили Гран-при, во что даже не сразу поверилось. А в этом году Гран-при был удостоен наш детский хор.

На осенних каникулах наш детский хор отправился в Стокгольм и во время путешествия с успехом выступил на пароме. Мы взяли песню из репертуара Ренара Кауперса -- стильную, современную, с элементами рэпа, за которую и получили Гран-при. Так что теперь у обоих коллективов Accolada высоких наград поровну.

От Пушкина до Лермонтова

-- Где можно услышать ваш хор в ближайшее время?

-- В конце ноября в Digital Art House выступит мастер художественного слова из США Рустем Галич с программой «И рай открылся для любви...» по мотивам поэмы Лермонтова «Демон». В рамках этого концерта, где смешаются стихи, органная музыка, танец, живопись, цифровые проекции, наш камерный хор Accolada исполнит "Agnus Dei" Сэмюела Барбера. Изначально это инструментальное произведение было написано для камерного оркестра, но потом сделали переложение для хора. Оно сложнейшее и требует огромнейшего диапазона -- до третьей октавы у сопрано... Мы очень волнуемся!

-- Это будет ваша первая встреча с театром Рустема Галича?

-- Нет, нынешним летом мы уже участвовали в одном из спектаклей Галича, поставленном по Пушкину. Получился очень интересный проект. Мы исполнили наш любимый «Пушкинский венок» Свиридова и теперь с удовольствием поработаем вместе еще раз. Рустем Галич замечательный артист -- тонкий, незаурядный, безумно талантливый.

-- Давайте откроем читателям небольшой секрет: вы не только хоровой дирижер, но и хористка, поскольку уже больше 30 лет поете в хоре «Благовест». Что чувствует поющий человек?

-- Это трудно описать словами, чтобы не сорваться в патетику и штампы про «космические ощущения» или «шорох звезд». Скажу вам так: иногда приходишь из школы после восьми уроков (в музыкальной школе им. Юрьяна Оксана Черкасова заведует хоровым отделением. -- Прим. авт.). Усталая, еле живая, говорить не хочется... А стоит запеть -- и словно второе дыхание открывается. Непонятно, откуда силы берутся!

А Вселатвийский Праздник песни? Это же колоссальный обмен энергией! Наш хор принимает в нем участие не первый год. Атмосфера завораживает: на огромную эстраду в Межапарке стекаются колонны людей, образуя живое море, песня подхватывается тысячами голосов и уносится куда-то высоко-высоко...

Я люблю не только сам Праздник песни, но даже его репетиции. Мне интересно наблюдать за дирижерами, смотреть, как они работают: чего и как требуют от хора, у кого какой жест...

-- Дирижер Герберт фон Караян говорил, что он дирижирует не оркестром, а смыслом. А чем дирижирует хормейстер?

-- Сложный вопрос. Может быть, душой? Чисто спеть по нотам -- этого мало, нужно передать характер произведения, раскрыть его красоту, погрузить в него слушателя.

-- Ваши хористы очень вас любят. Как вы думаете, за что?

-- Не знаю. Наверное, за то, что я их очень люблю...

Елена СМЕХОВА.