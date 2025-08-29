Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Собравшиеся держали плакаты на латышском и русском: «Учиться на родном языке!», «Мы — Латвия!», «За свободное право выбирать язык обучения!». Среди участников были семьи с детьми и бывший депутат Сейма Игорь Пименов, один из организаторов акции. Порядок контролировала полиция.

Пикет был организован с целью выразить протест против закрытия общеобразовательных программ для национальных меньшинств и призвать к обеспечению общего образования на родном языке детей.

Пикет организован Латвийской ассоциацией поддержки русскоязычных школ. В нём утверждается, что русскоязычное население Латвии — единственное меньшинство, которому государство лишает возможности получать общее образование на родном языке.

По мнению ассоциации, обучение по интересам вне школьных занятий не может заменить обучение на родном языке.

Протесты против отказа от русского языка в школах проходят не впервые. Год назад на акцию собрались 13 человек, ещё раньше — около 30.

С 2025/2026 учебного года в Латвии завершится переход на обучение только на государственном языке. Это предусмотрено поправками к законам об образовании, принятым Сеймом ещё в октябре 2022 года. Тогда было решено в течение трёх лет постепенно перевести на латышский также детские сады и основную школу, в то время как среднее образование уже было переведено исключительно на государственный язык.