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Около 30 человек в Риге вышли на протест против демонтажа памятника Барклаю де Толли

© LETA 13 октября, 2024 13:22

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Среди собравшихся у подножия памятника, по наблюдениям агентства LETA, замечено несколько наиболее видных защитников вопросов, важных для местных русскоязычных жителей.

Акция проходит мирно, собравшиеся критикуют решение комитета Рижской думы о демонтаже ряда памятников. "Рига - город мракобесов", - заявил в речи один из участников. Собравшиеся держат в руках цветы.

Присутствуют и противники, призывающие не только убрать памятник, но и самих участников протеста удалиться.

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, проведение акции у памятника было заявлено заранее.

Уже сообщалось, что комитет Рижской думы по финансовым и административным делам решил демонтировать и перенести несколько памятников.

Памятник писателю Андрею Упитису уберут с места его установки около Дома конгрессов. Как заявил на заседании комитета депутат думы и архитектор Ивар Друлле ("За!"), памятник будет трансформирован, чтобы показать две природы Героя Социалистического труда, заместителя председателя Верховного Совета ЛССР и одного из творцов оккупации 1940 года Андрея Упитиса.

Памятник писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда перенесут сначала на ул. Вароню, затем на кладбище Райня, где покоится прах писателя.

Будет демонтирован и памятник, посвященный павшим в бою 1701 года российским солдатам, защищавшим Луцавсалу.

Окончательное решение о демонтаже памятников должно быть принято на заседании Рижской думы.

На заседании комитета было поддержано предложение демонтировать памятник российскому полководцу Барклаю де Толли и вернуть статую, не представляющую ценности, восстановителю памятника Евгению Гомбергу, а оригинальный постамент переместить и сохранить.

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