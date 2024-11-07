«Оказывается, никто не виноват»: бывшие премьеры ЛР не хотят отвечать за Rail Baltica

В ответ на обвинения Кулбергса в ошибках в процессе принятия решений и отсутствии контроля Кариньш призвал главу комиссии стать премьер-министром, потому что "тогда, возможно, будет больше понимания, как работает государственное управление".

Бывший премьер-министр отметил, что во время его работы Кабинет министров не был проинформирован о том, что расходы увеличатся. Со своей стороны, Кулбергс выразил удивление тем, что, "оказывается, никто не виноват".

Кулбергс подчеркнул, что ответственность лежит на премьер-министре. "Если министр сообщения плох, то его следует сменить", - сказал депутат, указывая на ответственность премьер-министра в этом вопросе.

Председатель комиссии, говоря о реализации проекта, отметил, что это была не одна ошибка, а множество, одна за другой, в течение десяти лет.

Отвечая на обвинения Кулбергса, Кариньш отметил, что ни в одном правительстве премьер-министры не могут брать на себя ответственность, на которую указал депутат. На это Кулбергс ответил, что тогда, очевидно, премьер-министр просто "разговаривает по телевизору", не беря на себя ответственность и не руководя процессами.

По мнению Кариньша, сейчас следует выяснить, сколько и какие обязательства были приняты "вне бюджетных рамок". Он также отметил, что необходимо запретить в будущем предприятиям принимать на себя обязательства, которые относятся к государственному бюджету, но не согласованы Кабинетом министров.

На заседание комиссии были приглашены бывшие премьер-министры Лаймдота Страуюма, Марис Кучинскис и Кариньш.