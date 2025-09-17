Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оказался популярным: ночной транспорт пока продолжит ходить по Риге

© LETA 17 сентября, 2025 17:14

Новости Латвии

Рижская дума сегодня приняла решение о продолжении работы ночного общественного транспорта в столице до конца октября.

Такое решение было принято потому, что, по данным ООО "Rīgas satiksme", количество пассажиров, пользующихся ночным общественным транспортом, оказалось больше, чем ожидалось. Следовательно, убытки "Rīgas satiksme" оказались меньше. Это позволяет продолжить проект с уже выделенным финансированием.

В период с 17 мая по 7 сентября ночным транспортом воспользовался 8181 пассажир. Самым популярным маршрутом был N1 "Центр - Межциемс", которым воспользовался 3241 пассажир.

По данным "Rīgas satiksme", количество пассажиров ночного транспорта увеличивается, когда проходят крупные мероприятия. Например, во время концерта "Prāta vētra" количество пассажиров на всех ночных маршрутах значительно увеличилось.

Ночные автобусы ходят в ночь с пятницы на субботы и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни.

Из центра города в районы отправляются пять рейсов - в полночь, 1, 2, 3 и 4 часа утра.

Ночной транспорт ходит по трем маршрутам "Центр - Тейка - Югла - Межциемс", "Центр - Агенскалнс - Золитуде - Иманта", "Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс".

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

18:57

Важно 0 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

ЧП и криминал 18:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

18:37

Важно 0 комментариев

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

18:26

Важно 0 комментариев

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

