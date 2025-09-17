Оказался популярным: ночной транспорт пока продолжит ходить по Риге

Такое решение было принято потому, что, по данным ООО "Rīgas satiksme", количество пассажиров, пользующихся ночным общественным транспортом, оказалось больше, чем ожидалось. Следовательно, убытки "Rīgas satiksme" оказались меньше. Это позволяет продолжить проект с уже выделенным финансированием.

В период с 17 мая по 7 сентября ночным транспортом воспользовался 8181 пассажир. Самым популярным маршрутом был N1 "Центр - Межциемс", которым воспользовался 3241 пассажир.

По данным "Rīgas satiksme", количество пассажиров ночного транспорта увеличивается, когда проходят крупные мероприятия. Например, во время концерта "Prāta vētra" количество пассажиров на всех ночных маршрутах значительно увеличилось.

Ночные автобусы ходят в ночь с пятницы на субботы и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни.

Из центра города в районы отправляются пять рейсов - в полночь, 1, 2, 3 и 4 часа утра.

Ночной транспорт ходит по трем маршрутам "Центр - Тейка - Югла - Межциемс", "Центр - Агенскалнс - Золитуде - Иманта", "Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс".