Оказалась одна в лесу в темноте: мать жалуется на сервис ViVi, но в компании всё отрицают

"26 декабря 2024 года моя дочь Катрина, которая все еще учится в школе и которой недавно исполнилось 18 лет, отправилась из Риги в Дубулты на поезде в 22.30. Ей нужно было выйти на станции в 23.05, но, к сожалению, поезд не открыл двери и поехал дальше. Обычно на станции Дубулты кондукторы выходят из переднего вагона и смотрят, все ли пассажиры вышли, но на этот раз поезд поехал дальше в темноте ночи. На станции Яундубулты дочь вышла очень взволнованной, так как она осталась одна в темном лесу, где ничего нет вокруг. Дубулты по сравнению с этим более населенный пункт со множеством домов. Поезда в это время больше не шли в Ригу, а у нашей семьи нет автомобиля. Первым делом я подумала вызвать такси Bolt, которые обычно по ночам в Юрмале не найти. Но в этот раз по счастью таксист как раз привез в Юрмалу из Риги клиента именно к нашему дому в Дубулты и я успела его зарезервировать. Это просто было какое-то чудо.

Дочь очень напугало то место, так как вокруг был только лес и темнота. Про мои нервы как мамы, думаю, и говорить не надо. Такая ситуация была не только пугающей, но и опасной для здоровья и жизни моей дочери. Я использую поезда Vivi каждый день, но теперь я не уверена, откроются ли двери поезда. Оплата расходов на такси Bolt - это самое малое, что компания могла бы сделать за наши бессонные ночи. Испытанное волнение вы никогда не сможете компенсировать", - добавляет обеспокоенная мать.

Однако в ViVi подняли видеозаписи с камер наблюдения и оказалось, что девочка просто "проспала" свою остановку.

"Также предупреждаем о том, чтобы не попасть в ловушку тех, кто распространяет ложь как в повседневной жизни, так и во время праздничного периода. Эта информация не соответствует действительности. На видеозаписях с камер поезда видно, как девушка «проспала» свою остановку, «сидя» в телефоне на своем сиденье", - написали в соцсетях представители ViVi.

Человек, который поделился публикацией, утверждал, что проблема была не только у девочки, которая не вышла их поезда, но и у нескольких человек, которые в поезд не смогли войти.

Однако по словам компании, кондуктор и в тот раз вышла на перрон, чтобы убедиться, что все вышли и все сели в поезд, кто хотел этого. Так что эта информация заведомо ложная.