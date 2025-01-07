Оказалась одна в лесу в темноте: мать жалуется на сервис ViVi, но в компании всё отрицают

"26 декабря 2024 года моя дочь Катрина, которая все еще учится в школе и которой недавно исполнилось 18 лет, отправилась из Риги в Дубулты на поезде в 22.30. Ей нужно было выйти на станции в 23.05, но, к сожалению, поезд не открыл двери и поехал дальше. Обычно на станции Дубулты кондукторы выходят из переднего вагона и смотрят, все ли пассажиры вышли, но на этот раз поезд поехал дальше в темноте ночи. На станции Яундубулты дочь вышла очень взволнованной, так как она осталась одна в темном лесу, где ничего нет вокруг. Дубулты по сравнению с этим более населенный пункт со множеством домов. Поезда в это время больше не шли в Ригу, а у нашей семьи нет автомобиля. Первым делом я подумала вызвать такси Bolt, которые обычно по ночам в Юрмале не найти. Но в этот раз по счастью таксист как раз привез в Юрмалу из Риги клиента именно к нашему дому в Дубулты и я успела его зарезервировать. Это просто было какое-то чудо.
Дочь очень напугало то место, так как вокруг был только лес и темнота. Про мои нервы как мамы, думаю, и говорить не надо. Такая ситуация была не только пугающей, но и опасной для здоровья и жизни моей дочери. Я использую поезда Vivi каждый день, но теперь я не уверена, откроются ли двери поезда. Оплата расходов на такси Bolt - это самое малое, что компания могла бы сделать за наши бессонные ночи. Испытанное волнение вы никогда не сможете компенсировать", - добавляет обеспокоенная мать.
Однако в ViVi подняли видеозаписи с камер наблюдения и оказалось, что девочка просто "проспала" свою остановку.
"Также предупреждаем о том, чтобы не попасть в ловушку тех, кто распространяет ложь как в повседневной жизни, так и во время праздничного периода. Эта информация не соответствует действительности. На видеозаписях с камер поезда видно, как девушка «проспала» свою остановку, «сидя» в телефоне на своем сиденье", - написали в соцсетях представители ViVi.
Человек, который поделился публикацией, утверждал, что проблема была не только у девочки, которая не вышла их поезда, но и у нескольких человек, которые в поезд не смогли войти.
Однако по словам компании, кондуктор и в тот раз вышла на перрон, чтобы убедиться, что все вышли и все сели в поезд, кто хотел этого. Так что эта информация заведомо ложная.
Tikpat liels brīdinājums gan ikdienā, gan svētku laikā neiekrist melu izplatītāju lamatās. Šī informācija neatbilst patiesībai. Vilciena videokameru ierakstā redzams, ka meitene savu pieturu “noguļ”, “sēžot” telefonā savā sēdvietā. https://t.co/MsGwpCRcvx— Vivi (@ViviVilciens) December 30, 2024