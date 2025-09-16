Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ой, нет, это уже страшно: ЕС подзавис от идеи Трампа усилить санкции против России через Китай

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 12:54

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа не станет вводить новые пошлины против Китая из-за закупок российской нефти, если европейские страны первыми не обложат товары из Китая и Индии высокими сборами, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters. В Брюсселе однако не хотят быть первыми. 

«Мы ожидаем, что европейцы теперь внесут свой вклад. Мы не будем действовать без них», — заявил Бессент, отвечая на вопрос о том, введет ли Вашингтон пошлины против Китая из-за закупок российской нефти.

Закупки российской нефти Евросоюзом упали с довоенных 26-27% от совокупного нефтяного импорта до 3% в результате введенного в декабре 2022 года эмбарго. Единственными покупателями остаются Венгрия и Словакия, выторговавшие себе это право из-за проблем с замещением поставок. Из-за требований США Еврокомиссия отложила намеченную на среду презентацию 19-го пакета санкций.

«Высокие пошлины против Китай нанесут огромный ущерб Евросоюзу, мы знаем это по США, которые отказались от этой идеи», – заявил в интервью Politico Дэвид Хениг, аналитик Европейского центра политической экономии. Он добавил, что сейчас Бессент как раз ведёт переговоры с Китаем о заключении масштабного торгового соглашения.

Что касается Индии, Трамп повысил пошлины для нее с 25% до 50%, потребовав прекратить закупки российской нефти. Между тем, ЕС договаривается с Индией, которая традиционно проводит протекционистскую торговую политику, о создании зоны свободной торговли; во многом этот шаг является ответом на пошлины, которые Трамп ввел в отношении ЕС.

«Трамп знает или ему сказали, что мы пытаемся заключить торговую сделку с Индией и что мы вовсе не хотим вступать в торговую войну с Китаем», – сказал Politico неназванный дипломат ЕС. По словам европейского чиновника, «цель европейцев – ударить по прямой и непрямой торговле с Москвой через введение жестких санкций против российской экономики, но не ослаблять еще сильнее нашу собственную экономику».

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

