Ой, нет, это уже страшно: ЕС подзавис от идеи Трампа усилить санкции против России через Китай

«Мы ожидаем, что европейцы теперь внесут свой вклад. Мы не будем действовать без них», — заявил Бессент, отвечая на вопрос о том, введет ли Вашингтон пошлины против Китая из-за закупок российской нефти.

Закупки российской нефти Евросоюзом упали с довоенных 26-27% от совокупного нефтяного импорта до 3% в результате введенного в декабре 2022 года эмбарго. Единственными покупателями остаются Венгрия и Словакия, выторговавшие себе это право из-за проблем с замещением поставок. Из-за требований США Еврокомиссия отложила намеченную на среду презентацию 19-го пакета санкций.

«Высокие пошлины против Китай нанесут огромный ущерб Евросоюзу, мы знаем это по США, которые отказались от этой идеи», – заявил в интервью Politico Дэвид Хениг, аналитик Европейского центра политической экономии. Он добавил, что сейчас Бессент как раз ведёт переговоры с Китаем о заключении масштабного торгового соглашения.

Что касается Индии, Трамп повысил пошлины для нее с 25% до 50%, потребовав прекратить закупки российской нефти. Между тем, ЕС договаривается с Индией, которая традиционно проводит протекционистскую торговую политику, о создании зоны свободной торговли; во многом этот шаг является ответом на пошлины, которые Трамп ввел в отношении ЕС.

«Трамп знает или ему сказали, что мы пытаемся заключить торговую сделку с Индией и что мы вовсе не хотим вступать в торговую войну с Китаем», – сказал Politico неназванный дипломат ЕС. По словам европейского чиновника, «цель европейцев – ударить по прямой и непрямой торговле с Москвой через введение жестких санкций против российской экономики, но не ослаблять еще сильнее нашу собственную экономику».