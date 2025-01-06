Ограничения для жителей Юрмалы: выходить на лед строго запрещено

Учитывая текущие погодные условия, метеорологические прогнозы и возможное образование слоя льда, запрет на нахождение на льду введен на внутренних общественных водоемах и других водах, находящихся во владении Юрмальского самоуправления, а также на прибрежных морских водах, прилегающих к административной территории самоуправления.

Государственная пожарно-спасательная служба и Юрмальская городская полиция призывают людей быть ответственными, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не оставаться равнодушными, наблюдая за безрассудными действиями сограждан.

Если вы заметили, что люди отошли слишком далеко от берега на лед или провалились под лед, следует немедленно позвонить по телефону 112.

Если вы заметили нарушение запрета, самоуправление Юрмалы просит вас сообщать об этом в муниципальную полицию по телефону 8448 круглосуточно.