Ограничение прав граждан России и Белоруссии: правительство Эстонии в срочном поорядке меняет Конституцию

"Сегодня мы договорились на коалиционном совете рекомендовать нашим фракциям изменить в срочном порядке Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не были участниками муниципальных выборов," - сообщил ERR Кристен Михал.

Председатель конституционной комиссии Хендрик Терас (Eesti 200) сказал, что рабочая группа еще соберется для уточнения текста законопроекта, и он должен быть передан в большой зал Рийгикогу в четверг утром.

"Если мы представим его к 10 часам утра четверга, то изменения успеют вступить в силу до следующих муниципальных выборов в 2025 году", - отметил Террас.

Для изменения Конституции в срочном порядке необходимо, чтобы за него проголосовали четыре пятых депутатского состава Рийгикогу.